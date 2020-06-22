с чего всё началось

Татьяна Голикова отметила, что в стране лишь небольшой процент россиян получает «очень высокие зарплаты». Согласно статистическим данным, 7,1% имели ежемесячный доход свыше 100 тысяч рублей.

Голикова назвала маленькой среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей

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