Экономика
НовостиВолгограда.руГоликова назвала маленькой среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей
Татьяна Голикова отметила, что в стране лишь небольшой процент россиян получает «очень высокие зарплаты». Согласно статистическим данным, 7,1% имели ежемесячный доход свыше 100 тысяч рублей.
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Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.НовостиВолгограда.ру01:08
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Голикова заявила, что у россиян со средней зарплатой маленький доход
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