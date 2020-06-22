с чего всё началось

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату. Об этом она заявила в понедельник в программе "Познер" на Первом канале.

Общество Микробиологическая катастрофа в Байкале: озеро становится мутным В водоёме происходит микробиологическая катастрофа, результатом которой стало исчезновение большинства микрорганизмов, фильтрующих воду.

Единоборства Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе. 21

Авто Бюджетный кроссовер Nissan Magnite появится позже намеченного Компания Nissan решила перенести премьеру своего нового кроссовера Nissan Magnite на начало 2021 года.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал развод Харламова и Асмус Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о разводе резидента Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.

Здоровье В Пермском крае выявили еще 64 случая коронавируса В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено 64 новых случая заражения коронавирусной инфекции.

Экономика В России хотят увеличить размер пенсии по старости Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей). 803

Политика Болтон заявил, что предлагал Трампу вместе с Россией выйти из ДРСМД Не односторонний, а обоюдный с Россией выход из договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) предлагал президенту США Дональду Трампу экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон, об этом он сообщил в книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», 23 июня поступившей в продажу.

Общество В России зафиксировали 7425 новых случаев коронавируса Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в России было выявлено 7,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

Общество Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России Москва, 23 июня 2020, 10:59 — REGNUM Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики» занял первое место в рейтинге 100 лучших вызов, составленных журналом Forbes. 42

Политика Трамп назвал действия Обамы госизменой Трамп заявил, что его разговоры во время предвыборной кампании в 2016 году прослушивались подчиненными экс-президента Барака Обамы, и назвал это "государственной изменой". 34

Здоровье В Челябинском онкоцентре выявлено 83 случая CoVid-19 В целом по Южному Уралу на утро 22 июня выявлено 270 новых случаев коронавируса (включая очаг в областном онкоцентре). 102

Общество Роскачество рассказало о проверке куриного филе Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку. 296

Наука Рядом со Стоунхенджем обнаружили шахты эпохи неолита «Район вокруг Стоунхенджа является одним из наиболее изученных археологических мест, и примечательно, что применение новых технологий продолжает приводить к открытию такого массивного доисторического сооружения, которое в настоящее время значительно больше, чем любой похожий доисторический памятник, о котором мы знаем, по крайней мере, в Британии», — сказал автор исследования. 22