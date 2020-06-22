Экономика

ТАССТАССГоликова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату. Об этом она заявила в понедельник в программе "Познер" на Первом канале.
Читать в источнике
Комментировать713
с чего всё началось
Накануне в программе «Познер
» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.
НовостиВолгограда.ру01:08

Подробнее о событии

Голикова посчитала маленьким доход у россиян со средней зарплатой

Газета.Ru04:06

Голикова назвала зарплату в 47 тысяч маленькой

Московский Комсомолецвчера в 15:22

Голикова назвала условие повышения НДФЛ

ФедералПрессвчера в 10:53

Голикова признала, что средняя по РФ зарплата — это мало

Росбалтвчера в 14:41

Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей слишком маленькой

URA.Ruвчера в 12:03

Голикова рассказала об обсуждении прогрессивной шкалы НДФЛ в правительстве

Коммерсантъвчера в 11:34

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

ТАССвчера в 14:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Общество

Микробиологическая катастрофа в Байкале: озеро становится мутным

В водоёме происходит микробиологическая катастрофа, результатом которой стало исчезновение большинства микрорганизмов, фильтрующих воду.
Евразия Daily 03:47
Футбол

Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА

МИР 24 21 июня в 12:41
6
Единоборства

Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса

Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru вчера в 03:07
21
Общество

В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции

В Волгоградской области смягчили режим самоизоляции, введённый из-за ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 02:02
55
Авто

Бюджетный кроссовер Nissan Magnite появится позже намеченного

Компания Nissan решила перенести премьеру своего нового кроссовера Nissan Magnite на начало 2021 года.
SpeedMe вчера в 16:41
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал развод Харламова и Асмус

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о разводе резидента Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
Известия вчера в 20:42
Политика

Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву

Моя Москва.онлайн вчера в 11:19
52
Шоу-бизнес

Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом

70-летняя народная артистка предстала перед поклонниками с новой прической и в элегантном наряде.
MedikForum.ru вчера в 08:23
68
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
1,4K
Здоровье

В Пермском крае выявили еще 64 случая коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено 64 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
ВЕТТА 03:40
Экономика

В России хотят увеличить размер пенсии по старости

Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
РИА Новости 02:42
803
Политика

Болтон заявил, что предлагал Трампу вместе с Россией выйти из ДРСМД

Не односторонний, а обоюдный с Россией выход из договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) предлагал президенту США Дональду Трампу экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон, об этом он сообщил в книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», 23 июня поступившей в продажу.
ИА Красная Весна 02:01
Шоу-бизнес

Сын Боярского отреагировал на слухи о болезни исхудавшего отца

NewInform вчера в 07:21
93
Происшествия

В Сочи полицейские задержали участников конфликта со стрельбой

Полицейские в Сочи задержали участников конфликта со стрельбой.
Известия вчера в 22:04
Общество

В России зафиксировали 7425 новых случаев коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в России было выявлено 7,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:47
Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
525
Общество

Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России

Москва, 23 июня 2020, 10:59 — REGNUM Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики» занял первое место в рейтинге 100 лучших вызов, составленных журналом Forbes.
REGNUM 03:59
42
Политика

Трамп назвал действия Обамы госизменой

Трамп заявил, что его разговоры во время предвыборной кампании в 2016 году прослушивались подчиненными экс-президента Барака Обамы, и назвал это "государственной изменой".
Российская газета 02:58
34
Происшествия

Ефремову диагностировали хронический алкоголизм

Lenta.ru 02:44
63
Здоровье

В Челябинском онкоцентре выявлено 83 случая CoVid-19

В целом по Южному Уралу на утро 22 июня выявлено 270 новых случаев коронавируса (включая очаг в областном онкоцентре).
SM News вчера в 03:54
102
Экономика

«Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей

Коммерсантъ 02:59
64
Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
296
Политика

Лукашенко попросил оппозицию не занижать его рейтинг

РИА Новости вчера в 17:01
58
Фигурное катание

Плющенко опубликовал видео с тренировки своей группы фигуристов

Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко в своем Instagram-аккаунте поделился новым видео с тренировки своей группы юных фигуристов.
РИА Новости вчера в 09:23
2
Технологии

Apple провела крупнейшую презентацию

Lenta.ru вчера в 15:51
212
Происшествия

В Управление лесами Алтайского края пришли с обысками

Интерфакс вчера в 01:25
490
Наука

Рядом со Стоунхенджем обнаружили шахты эпохи неолита

«Район вокруг Стоунхенджа является одним из наиболее изученных археологических мест, и примечательно, что применение новых технологий продолжает приводить к открытию такого массивного доисторического сооружения, которое в настоящее время значительно больше, чем любой похожий доисторический памятник, о котором мы знаем, по крайней мере, в Британии», — сказал автор исследования.
Машины и Механизмы вчера в 05:37
22
Политика

Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина о допуске к выборам

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором просить разрешения участвовать в выборах главы региона.
Газета.Ru 03:31
1,1K
Технологии

Microsoft закрывает свою платформу для стриминга игр

Компания Microsoft объявила о том, что стриминговая платформа Mixer закроется 22 июля.
Российская газета 03:27
14
Общество

В России за сутки коронавирусом заразились 7600 человек

В России за последние сутки зафиксировали 7 600 новых случаев заражения, сообщил оперативный штаб.
Компания вчера в 03:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное