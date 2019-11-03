Политика

Газета.RuГазета.RuГоликова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

Председатель правительства РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 1" заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.
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Антон Силуанов
Тема не решалась годами. Модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости 05:41

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