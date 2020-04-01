Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала основной причиной заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране завозные случаи. По ее словам, в России продолжается расширение тестирования на наличие коронавируса.

Наука SARS-CoV-2 размножился в верхних дыхательных путях SARS-CoV-2 обнаруживали и в пробах с горла, однако до сих пор было неизвестно, может ли вирус размножаться в верхних дыхательных путях и насколько проявления атипичной пневмонии сходны с COVID-19.

Общество Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Здоровье В Бурятии сообщили о шести новых случаях заражения коронавирусом Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, увеличилось до 25 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительстве со ссылкой на данные оперативного штаба.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.

Общество Три пациента с коронавирусом скончались в Москве В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.

Общество Названы ключевые симптомы коронавируса Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.

Общество Минздрав: Коронавирус передается половым путем Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"