Коронавирус

ФАНФАНГоликова назвала основную причину заболеваемости коронавирусом в РФ

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала основной причиной заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране завозные случаи. По ее словам, в России продолжается расширение тестирования на наличие коронавируса.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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