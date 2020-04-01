Коронавирус
ФАНГоликова назвала основную причину заболеваемости коронавирусом в РФ
Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала основной причиной заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране завозные случаи. По ее словам, в России продолжается расширение тестирования на наличие коронавируса.
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Технологии
Анонс ремастера или первоапрельская шутка — разработчики обновили сайт Crysis
Компания Crytek обновила официальный сайт первой части Crysis.
Общество
В России ввели штрафы за нарушение карантина и распространение фейков
Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина и распространение фейков, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Глава Минздрава Израиля заразился коронавирусом
Глава Министерства здравоохранения Израиля Яаков Лицман заразился новой коронавирусной инфекцией.
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В России изменили порядок техосмотра автомобилей
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Попова назвала эпидемиологические стадии регионов России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологические стадии, в которых находятся регионы России.
Хоккей
«Адмирал» не выступит в следующем сезоне КХЛ, а «Луч» не сыграет в ФНЛ
Владивостокский ХК "Адмирал" не выступит в следующем сезоне в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги.
Наука
SARS-CoV-2 размножился в верхних дыхательных путях
SARS-CoV-2 обнаруживали и в пробах с горла, однако до сих пор было неизвестно, может ли вирус размножаться в верхних дыхательных путях и насколько проявления атипичной пневмонии сходны с COVID-19.
Политика
Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Общество
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Футбол
ЦСКА обыграл «Спартак» в кибер-дерби
ЦСКА и «Спартак» провели кибер-дерби в FIFA 20 в эфире «Матч ТВ».
Политика
В США приземлился самолет с медоборудованием из России
Здоровье
В Бурятии сообщили о шести новых случаях заражения коронавирусом
Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, увеличилось до 25 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительстве со ссылкой на данные оперативного штаба.
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Общество
Число заражений коронавирусом в США превысило 200 тысяч
В США подтверждено более 200 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
Общество
Александр Бурков в актуальном интервью расскажет о борьбе с коронавирусом в Омской области
Александр Бурков в интервью 12 каналу и ГТРК "Иртыш" рассказал о принимаемых мерах во время пандемии коронавируса, поддержке предпринимательства и прокомментировал отставку министра здравоохранения Омской области.
Единоборства
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Общество
Три пациента с коронавирусом скончались в Москве
В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Общество
Российская таможня обложила налогом помощь в борьбе с коронавирусом
Собранный в Китае для Свердловской области гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом столкнулся с трудностями на российской таможне.
Политика
Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии
Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Иркутской области увеличилось до семи
Сегодня, 2 апреля, в пресс-службе губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области сообщили уже о подтвержденным семи случаях заболевания коронавирусной инфекцией.
Экономика
В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия приближается к пику по коронавирусу
Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом. Об этом предупредил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Общество
Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Здоровье
Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Биатлон
Фуркад заявил о желании приехать в Россию
Общество
Что изменится в российском законодательстве с 1 апреля 2020 года
В апреле 2020 года в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к уже действующим нормативным актам.
Общество
Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса
Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса. Их слова приводит «Московский Комсомолец».