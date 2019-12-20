Общество

Газета.RuГазета.RuГоликова назвала причины разрыва в зарплатах врачей

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, чем объясняется разница зарплат врачей в регионах.
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с чего всё началось

Голикова объяснила разрыв в зарплатах врачей разными порядками установления окладов

Разница в зарплатах врачей в регионах связана с тем, что оклады устанавливаются как на уровне субъекта, так и на уровне руководителя медицинской организации.
ТАСС04:08

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Голикова объяснила разрыв в зарплатах российских врачей

Взгляд.ру04:01

Голикова объяснила большой разрыв в зарплатах российских врачей

URA.Ru05:04

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Российская газета05:03

Голикова объяснила разницу в зарплатах врачей в регионах

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Lenta.ru04:45

Голикова объяснила разрыв в зарплатах врачей разными порядками установления окладов

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Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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