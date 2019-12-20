Разница в зарплатах врачей в регионах связана с тем, что оклады устанавливаются как на уровне субъекта, так и на уровне руководителя медицинской организации.

с чего всё началось

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, чем объясняется разница зарплат врачей в регионах.

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