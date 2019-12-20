Разница в зарплатах врачей в регионах связана с тем, что оклады устанавливаются как на уровне субъекта, так и на уровне руководителя медицинской организации.

с чего всё началось

Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова приводит ТАСС в пятницу, 20 декабря.

В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России

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