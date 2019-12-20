Общество
Lenta.ruВ правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России
Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова приводит ТАСС в пятницу, 20 декабря.
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Разница в зарплатах врачей в регионах связана с тем, что оклады устанавливаются как на уровне субъекта, так и на уровне руководителя медицинской организации.ТАСС04:08
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