Коронавирус

РБКРБКГоликова назвала разницу в смертности от COVID-19 в России с мировой

«Уровень летальности в Российской Федерации в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом», — сказала Голикова. Ранее в мае Голикова уже говорила, что смертность от COVID-19 в России более чем в семь раз ниже общемировых показателей.
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Голикова назвала разницу в смертности от COVID-19 в России с мировой

РБК15:57

Татьяна Голикова заявила, что уровень летальности от коронавируса в России в 7,5 раз ниже, чем по миру

Эхо Москвы15:03

Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром

Lenta.ru14:18

Голикова: Летальность от COVID в РФ в 7,5 раз меньше, чем по миру

РЕН ТВ14:27

Голикова: показатель летальности от COVID-19 в РФ ниже мирового в 7,5 раза

Газета.Ru14:20

Голикова сравнила уровень смертности от коронавируса в РФ с миром

Московский Комсомолец14:51

В России летальность от COVID-19 в 7,5 раза ниже, чем в целом по миру

РИА Новости14:14
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Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета

Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
Lenta.ru 19:02
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Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс 17:20
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Здоровье

В Дагестане объявили о смертях более 40 медиков от пневмонии и COVID-19

Махачкала, 17 мая 2020, 04:17 — REGNUM Более 40 медиков в Дагестане погибли от пневмонии и заболевания COVID-19.
REGNUM 21:17
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Энергетика

В России появится новый нефтегазовый регион

Небогатая Калмыкия может со временем стать серьезным нефтегазовым регионом России.
Российская газета 00:00
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Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака

Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com 14:51
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Общество

Вирусолог назвал способы избежать заражения коронавирусом в магазинах

Ранее в мае в Российской академии наук заявили, что для дезинфекции продуктов из магазинов лучше всего использовать спиртосодержащие средства.
РБК 20:48
Общество

В Иркутской области произведут перерасчет стимулирующих выплат медикам

Сотрудники медицинских учреждений в Иркутской области, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами, получат стимулирующие выплаты с учетом перерасчета до 18 мая, об этом на совещании в субботу сообщил врио губернатора Игорь Кобзев.
ТАСС 09:40
Происшествия

В Прикамье женщина три года официально считалась мужчиной

Жительнице Губахи выдали паспорт с указанием, что у нее мужской пол. Ошибку исправили только через три года.
Российская газета 07:07
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Российская газета 07:13
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Политика

В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова

Страна Пуэрто-Рико, являющаяся свободно ассоциированным государством под управлением США, проведет 3 ноября референдум о статусе острова, соответствующий закон подписала губернатор штата Ванда Васкес.
РИА Новости 19:11
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Политика

Госминистр ОАЭ назвал фейками сообщения о гибели главы МИД

Государственный министр ОАЭ Анвар Гаргаш опроверг сообщения о гибели главы МИД страны Абдаллы бен Заида, назвав их "катарскими фейками".
РИА Новости 11:00
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Футбол

Лахиялов рассказал о шоке от зарплаты Жиркова в «Анжи»

Лахиялов сказал, что рядом с ним и дагестанскими игроками «Анжи» сидел Юрий Жирков. Они попросили его показать СМС с суммой зарплаты.
ProstoProSport 07:39
Футбол

Салах получал предложение от мадридский «Реала» в 2018 году

Предложение о переходе в мадридский «Реал» в 2018 году получал Мохамед Салах, 16 мая сообщает «OnTime Sports».
ИА Красная Весна 21:16
Экономика

Экономист: деньги надо раздавать не семьям, а бизнесу

В реальной помощи же нуждается бизнес, заявил URA.RU независимый экономист Нарек Авакян.
URA.Ru 12:35
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Авто

Nissan снова показал гибридный кроссовер Kicks

Компания Nissan перед дебютом снова показала на видеотизере гибридный компактный кроссовер Kicks.
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Единоборства

«РЕН ТВ» покажет бои турнира UFC Fight Night 172

«РЕН ТВ» намерен показать поединки турнира UFC Fight Night 172, который запланирован на 17 мая в американском Джексонвилле, сообщает пресс-служба телеканала.
ProstoProSport вчера в 10:21
Политика

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
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Игры

Игроки в DOOM Eternal пожаловались на вылеты после выпуска обновления

Пользователи шутера DOOM Eternal на PC сообщили о сбоях в работе игры после выпуска крупного обновления.
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Авто

Chevrolet Niva переименован официально в Lada Niva

По последним данным стало известно, что в базе Роспатента появилось ОТТС на внедорожник Niva, у которого в графе «бренд» появилось новое наименование — Lada.
32CARS.ru 14 мая в 10:58
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Общество

МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы

Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди.
BFM.ru 03:51
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Шоу-бизнес

Настя Каменских опровергла слух о расставании с Потапом

Певица Настя Каменских заявила, что сообщения о ее расставании с мужем, продюсером Алексеем Потапенко (Потап), не соответствуют действительности.
Вечерняя Москва 18:36
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Происшествия

В РФ за сутки потушили 25 лесных пожаров

Москва, 17 мая 2020, 02:18 — REGNUM Службы лесного хозяйства РФ ликвидировали за сутки 25 лесных пожаров общей площадью более 12 221 гектар, 16 мая сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
REGNUM 19:18
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Футбол

Экс-тренер «Арсенала» Эмери рассказал об одиночестве в клубе

Бывший главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал о проблемах, с которым столкнулся на посту наставника лондонской команды, передает The Guardian.
Газета.Ru вчера в 22:50
Общество

ПФР рассказал, что делать пенсионерам в период пандемии

Перед лицом неблагоприятной эпидемиологической ситуации отделения Пенсионного фонда России призывают граждан защищать свое здоровье, а также здоровье своих близких и получать услуги дистанционно.
ДВ-РОСС вчера в 13:59
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Общество

Мясников развеял слухи о занижении смертности от коронавируса в России

Мясников отметил, что похожая статистика зафиксирована и в других странах, где смертность от новой коронавирусной инфекции ниже, чем общий прирост летальных случаев.
Мойка78 вчера в 21:41
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru вчера в 08:59
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Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»

Ведь умная женщина не может быть некрасивой.
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Группа документалистов погибла в Белоруссии

REGNUM вчера в 10:26
Фигурное катание

Тарасова жестко оскорбила Роднину

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова жестко оскорбила экс-фигуристку Ирину Роднину, передает "СЭ".
Газета.Ru 08:54
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Здоровье

ВОЗ назвала условие для окончательной оценки смертности от COVID-19

Оценка показателей смертности является сложной задачей в отношении многих заболеваний, и коронавирусная инфекция COVID-19 — в данном случае не исключение, заявили РБК в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.
РБК 20:00
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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