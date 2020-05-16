Коронавирус
РБКГоликова назвала разницу в смертности от COVID-19 в России с мировой
«Уровень летальности в Российской Федерации в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом», — сказала Голикова. Ранее в мае Голикова уже говорила, что смертность от COVID-19 в России более чем в семь раз ниже общемировых показателей.
Читать в источнике
Оценить157
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 21:20, Ашберн
Происшествия
Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета
Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
Lenta.ru 19:02
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс 17:20
Здоровье
В Дагестане объявили о смертях более 40 медиков от пневмонии и COVID-19
Махачкала, 17 мая 2020, 04:17 — REGNUM Более 40 медиков в Дагестане погибли от пневмонии и заболевания COVID-19.
REGNUM 21:17
Энергетика
В России появится новый нефтегазовый регион
Небогатая Калмыкия может со временем стать серьезным нефтегазовым регионом России.
Российская газета 00:00
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака
Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com 14:51
Общество
Вирусолог назвал способы избежать заражения коронавирусом в магазинах
Ранее в мае в Российской академии наук заявили, что для дезинфекции продуктов из магазинов лучше всего использовать спиртосодержащие средства.
РБК 20:48
Общество
В Иркутской области произведут перерасчет стимулирующих выплат медикам
Сотрудники медицинских учреждений в Иркутской области, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами, получат стимулирующие выплаты с учетом перерасчета до 18 мая, об этом на совещании в субботу сообщил врио губернатора Игорь Кобзев.
ТАСС 09:40
Происшествия
В Прикамье женщина три года официально считалась мужчиной
Жительнице Губахи выдали паспорт с указанием, что у нее мужской пол. Ошибку исправили только через три года.
Российская газета 07:07
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 07:13
Политика
В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
Страна Пуэрто-Рико, являющаяся свободно ассоциированным государством под управлением США, проведет 3 ноября референдум о статусе острова, соответствующий закон подписала губернатор штата Ванда Васкес.
РИА Новости 19:11
Политика
Госминистр ОАЭ назвал фейками сообщения о гибели главы МИД
Государственный министр ОАЭ Анвар Гаргаш опроверг сообщения о гибели главы МИД страны Абдаллы бен Заида, назвав их "катарскими фейками".
РИА Новости 11:00
Футбол
Лахиялов рассказал о шоке от зарплаты Жиркова в «Анжи»
Лахиялов сказал, что рядом с ним и дагестанскими игроками «Анжи» сидел Юрий Жирков. Они попросили его показать СМС с суммой зарплаты.
ProstoProSport 07:39
Футбол
Салах получал предложение от мадридский «Реала» в 2018 году
Предложение о переходе в мадридский «Реал» в 2018 году получал Мохамед Салах, 16 мая сообщает «OnTime Sports».
ИА Красная Весна 21:16
Экономика
Экономист: деньги надо раздавать не семьям, а бизнесу
В реальной помощи же нуждается бизнес, заявил URA.RU независимый экономист Нарек Авакян.
URA.Ru 12:35
Авто
Nissan снова показал гибридный кроссовер Kicks
Компания Nissan перед дебютом снова показала на видеотизере гибридный компактный кроссовер Kicks.
Picsnews.net 14 мая в 02:10
Единоборства
«РЕН ТВ» покажет бои турнира UFC Fight Night 172
«РЕН ТВ» намерен показать поединки турнира UFC Fight Night 172, который запланирован на 17 мая в американском Джексонвилле, сообщает пресс-служба телеканала.
ProstoProSport вчера в 10:21
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 15:23
Игры
Игроки в DOOM Eternal пожаловались на вылеты после выпуска обновления
Пользователи шутера DOOM Eternal на PC сообщили о сбоях в работе игры после выпуска крупного обновления.
3DNews вчера в 01:45
Авто
Chevrolet Niva переименован официально в Lada Niva
По последним данным стало известно, что в базе Роспатента появилось ОТТС на внедорожник Niva, у которого в графе «бренд» появилось новое наименование — Lada.
32CARS.ru 14 мая в 10:58
Общество
МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы
Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди.
BFM.ru 03:51
Шоу-бизнес
Настя Каменских опровергла слух о расставании с Потапом
Певица Настя Каменских заявила, что сообщения о ее расставании с мужем, продюсером Алексеем Потапенко (Потап), не соответствуют действительности.
Вечерняя Москва 18:36
Происшествия
В РФ за сутки потушили 25 лесных пожаров
Москва, 17 мая 2020, 02:18 — REGNUM Службы лесного хозяйства РФ ликвидировали за сутки 25 лесных пожаров общей площадью более 12 221 гектар, 16 мая сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
REGNUM 19:18
Футбол
Экс-тренер «Арсенала» Эмери рассказал об одиночестве в клубе
Бывший главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал о проблемах, с которым столкнулся на посту наставника лондонской команды, передает The Guardian.
Газета.Ru вчера в 22:50
Общество
ПФР рассказал, что делать пенсионерам в период пандемии
Перед лицом неблагоприятной эпидемиологической ситуации отделения Пенсионного фонда России призывают граждан защищать свое здоровье, а также здоровье своих близких и получать услуги дистанционно.
ДВ-РОСС вчера в 13:59
Общество
Мясников развеял слухи о занижении смертности от коронавируса в России
Мясников отметил, что похожая статистика зафиксирована и в других странах, где смертность от новой коронавирусной инфекции ниже, чем общий прирост летальных случаев.
Мойка78 вчера в 21:41
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»
Ведь умная женщина не может быть некрасивой.
StarHit.ru вчера в 09:00
Происшествия
Группа документалистов погибла в Белоруссии
REGNUM вчера в 10:26
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова жестко оскорбила экс-фигуристку Ирину Роднину, передает "СЭ".
Газета.Ru 08:54
Здоровье
ВОЗ назвала условие для окончательной оценки смертности от COVID-19
Оценка показателей смертности является сложной задачей в отношении многих заболеваний, и коронавирусная инфекция COVID-19 — в данном случае не исключение, заявили РБК в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.
РБК 20:00