Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВГоликова назвала регионы — лидеры по числу заразившихся коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы и города, которые стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Москва, Коми и Бурятия лидируют по удельной численности заразившихся коронавирусом в России

Эхо Москвы10:32

Голикова заявила о первенстве Москвы по числу заболевших коронавирусом

Московский Комсомолец09:26

Голикова назвала регионы — лидеры по числу заразившихся коронавирусом

РЕН ТВ08:36

Татьяна Голикова заявила о завозе коронавируса в Россию из 73 стран

Говорит Москва08:57

Голикова назвала регионы-лидеры по числу заболевших COVID-19

Известия08:56

Голикова назвала регионы, лидирующие по числу заболевших коронавирусом

Пятый канал08:31

Голикова назвала регионы с наибольшим числом случаев коронавируса

РИА Новости09:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 17:52, Ашберн
Игры

Вышла игра Resident Evil 3 Remake

Sibnet Новости 11:28
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ вчера в 08:05
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости 16:24
Экономика

ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
ПРАЙМ вчера в 07:21
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Lenta.ru 15:59
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:09
Авто

Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в РФ

Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.
Автоновости дня вчера в 06:11
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Общество

Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности

В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13:02
Авто

«Автостат» выбрал лучший автомобиль для покупки в кризис

Ведущий специалист по продажам отдела администрирования продаж ГК «БИЗНЕС КАР» Андрей Творогов рассказал, что в сложившихся условиях самым оптимальным вариантом для покупки станет автомобиль среднего класса, которые изначально относительно не самые дорогие, с хорошей остаточной стоимостью и относительно дешевые в содержании.
Тарантас Ньюс 02 апреля в 01:52
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса

Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:47
Гаджеты

Microsoft выпустит обновление для Windows 10 для слабых компьютеров

Американская корпорация Microsoft готовит обновление для ОС Windows 10, которое снизит количество занимаемой файлами оперативной памяти и нагрузку на процессор, ее можно использовать на слабых ПК.
МонаВиста вчера в 17:09
Общество

Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 1225

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Украине увеличилось до 1225, сообщает "Интерфакс"со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.
Газета.Ru 15:23
Общество

Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет

Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
DP.RU 03:53
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня 11:30
Экономика

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
РБК 17:38
Общество

Красовский выпустил фильм о врачах больницы в Коммунарке

Лента повествует о работе врачей больницы в Коммунарке, где сейчас проходят лечение зараженные коронавирусом, сообщает RT.
Live24 15:50
Здоровье

На Украине решили ужесточить карантинные меры

Украина усилит карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил новый глава минздрава страны Максим Степанов.
Накануне.Ru 01 апреля в 10:33
Происшествия

В подмосковном Орехово-Зуеве произошел взрыв в жилом доме

В подмосковном Орехово-Зуеве в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв. Один из подъездов разрушен полностью, с первого по пятый этаж.
Daily Storm 07:01
Музыка

Гагарина выгнала из детского «Голоса» девочек из Новосибирска

Sibnet Новости вчера в 22:59
Энергетика

План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина

Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Новая газета 10:46
Гаджеты

Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
Astera вчера в 14:37
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК вчера в 09:14
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК 17:19
Экономика

Западные СМИ: Россия попала в руки к саудитам

Влиятельная шведская газета Dagens Nyheter пришла к выводу, что Россия попала в руки к саудитам из-за обрушившихся мировых цен на нефть и коронавирусной пандемии.
Рамблер 05:50
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ вчера в 04:38
Космос

Китай запустит спутник «Ухань» в честь победы над коронавирусом

Китай планирует в конце апреля вывести на орбиту космический спутник «Ухань», названный так в честь борьбы граждан КНР с эпидемией коронавируса.
News.ru 05:49
Происшествия

В ростовском СИЗО два месяца не замечали пропажу арестанта

В Ростове-на-Дону сотрудники СИЗО №5 в течение двух месяцев не замечали подмену арестованного.
Газета.Ru 17:01
Шоу-бизнес

Ползающую по улицам в США дочь Успенской сняли на видео

Сбежавшую в США дочь королевы русского шансона Татьяну Плаксину сняли на видео в нелицеприятном виде.
ФАН 12:41
Финансы

Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам

На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Forbes 12:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное