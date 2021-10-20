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Голикова назвала регионы с критической ситуацией с заболеваемостью COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с российским президентом Владимиром Путиным назвала регионы с критической ситуацией с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.
RT на русском
Среди отстающих — Дагестан, Кабардино-Балкария, Камчатка, Татарстан, Томская область, Ставрополье, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Челябинская область.
РИА Новости
Голикова сообщила, что превышение среднероссийских показателей заболеваемости ковидом фиксируется в 35 субъектах.
ТАСС
На совещании Путин поддержал предложение правительства ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября по всей стране с сохранением зарплаты.
Znak.com

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