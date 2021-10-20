RT на русскомГоликова назвала регионы с критической ситуацией с заболеваемостью COVID-19Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с российским президентом Владимиром Путиным назвала регионы с критической ситуацией с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.RT на русскомСреди отстающих — Дагестан, Кабардино-Балкария, Камчатка, Татарстан, Томская область, Ставрополье, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Челябинская область.РИА НовостиГоликова сообщила, что превышение среднероссийских показателей заболеваемости ковидом фиксируется в 35 субъектах.ТАССНа совещании Путин поддержал предложение правительства ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября по всей стране с сохранением зарплаты.Znak.comЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowPiter.tvДума ТВНТВМИР 24ГородовойРИА НовостиRT на русскомe1.ruСвойкировский.рфОбластная газета74.ruNewInformВятка-На-СетиБелгородские новостиНародные новостиВести ТатарстанГлагоLФАНПароход ОнлайнНациональная служба новостейZnak.comКомсомольская правдаПодробнее о событииНазванный Голиковой критическим по ситуации с COVID-19 Татарстан отказался от допвыходныхLenta.ru12:31Голикова назвала регионы с критической ситуацией со смертностью от COVIDРБК08:36Голикова назвала критической смертность от ковида в 17 регионахТАСС08:08Вице-премьер Голикова назвала Свердловскую область регионом с критической смертностью от COVID-19Царьград07:47Голикова: в Татарстане ситуация с COVID-19 одна из наиболее критических – локдаун нужно ввести с 23 октябряБИЗНЕС Online07:41Вице-премьер Голикова назвала 17 регионов с критической ситуацией из-за COVID-19РИА Новости07:37Голикова: В России занято более 86% коек для пациентов с COVID-19Национальная служба новостей07:59Показать ещёОценить1,1KПоделиться