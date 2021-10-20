Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с российским президентом Владимиром Путиным назвала регионы с критической ситуацией с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

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