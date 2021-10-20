RT на русскомГоликова назвала регионы с критической ситуацией с заболеваемостью COVID-19Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с российским президентом Владимиром Путиным назвала регионы с критической ситуацией с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.В источникеDaily MoscowDaily MoscowДума ТВНТВМИР 24ГородовойРИА НовостиRT на русскомe1.ruСвойкировский.рфОбластная газетаБелгородские новостиНародные новостиГлагоLФАНПароход ОнлайнНациональная служба новостейZnak.comКомсомольская правдаСеверИнформГлас НародаSmolnarod.ruПодробнее о событииГоликова: В России занято более 86% коек для пациентов с COVID-19Национальная служба новостейвчера в 07:59Голикова назвала регионы с критической ситуацией со смертностью от COVIDРБКвчера в 08:36Голикова назвала регионы с критической ситуацией с заболеваемостью COVID-19RT на русскомвчера в 08:01Вице-премьер Голикова назвала Свердловскую область регионом с критической смертностью от COVID-19Царьградвчера в 07:47Голикова: в Татарстане ситуация с COVID-19 одна из наиболее критических – локдаун нужно ввести с 23 октябряБИЗНЕС Onlineвчера в 07:41Вице-премьер Голикова назвала 17 регионов с критической ситуацией из-за COVID-19РИА Новостивчера в 07:37Вице-премьер Голикова назвала 17 регионов с критической ситуацией по COVID-19Lenta.ruвчера в 09:04Показать ещёОценить1,2KПоделиться