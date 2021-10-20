Будьте в Плюсе

Голикова назвала регионы с критической ситуацией с заболеваемостью COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с российским президентом Владимиром Путиным назвала регионы с критической ситуацией с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.В источнике

Подробнее о событии

Голикова: В России занято более 86% коек для пациентов с COVID-19
Национальная служба новостейвчера в 07:59
Голикова назвала регионы с критической ситуацией со смертностью от COVID
РБКвчера в 08:36
Голикова назвала регионы с критической ситуацией с заболеваемостью COVID-19
RT на русскомвчера в 08:01
Вице-премьер Голикова назвала Свердловскую область регионом с критической смертностью от COVID-19
Царьградвчера в 07:47
Голикова: в Татарстане ситуация с COVID-19 одна из наиболее критических – локдаун нужно ввести с 23 октября
БИЗНЕС Onlineвчера в 07:41
Вице-премьер Голикова назвала 17 регионов с критической ситуацией из-за COVID-19
РИА Новостивчера в 07:37
Вице-премьер Голикова назвала 17 регионов с критической ситуацией по COVID-19
Lenta.ruвчера в 09:04

Интересное

Астрономы Даремского университета впервые зафиксировали резкое выключение белого карлика

Астрономы Даремского университета (Англия) впервые заметили «включение» и «выключение» белого карлика — редкого явления, при котором происходит резкое увеличение и затем потеря яркости звезды.
Lenta.ru19 октября в 07:00