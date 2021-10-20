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Голикова назвала критической смертность от COVID-19 в 17 регионах России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала критической смертность от коронавируса в 17 регионах России.
Москва 24
Наиболее критическая ситуация с заболевшими коронавирусом фиксируется в Курской, Оренбургской областях, Коми, Татарстане, Мордовии.
БИЗНЕС Online
Голикова призвала расширять практику QR-кодов в регионах РФ Также вице-премьер отметила, что наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализациями и долей тяжёлых больных COVID-19 наблюдается в 17 субъектах.
Национальная служба новостей
На совещании Путин поддержал предложение правительства ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября по всей стране с сохранением зарплаты.
Znak.com

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