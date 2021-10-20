Голикова призвала расширять практику QR-кодов в регионах РФ Также вице-премьер отметила, что наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализациями и долей тяжёлых больных COVID-19 наблюдается в 17 субъектах.
В Турции арестовали четырех россиян, одного украинца и одного гражданина Узбекистана по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров, пишет Hurriyet.
Системообразующие предприятия, продуктовый ритейл и компании, задействованные в выпуске и поставках антиковидной продукции должны продолжить работу в нерабочие дни, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров через пресс-службу министерства.
Банк России планирует до конца года перейти к ежедневному обновлению "черного списка" компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.