Голикова назвала сроки начала вакцинации от COVID-19 в регионах России
Все российские регионы подключатся к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции в конце следующей недели. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.В источнике
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Все регионы РФ подключатся к масштабной вакцинации от COVID-19 в конце следующей недели
Все регионы России подключатся к масштабной вакцинации от коронавируса в конце следующей недели. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
ТАСС10:38
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