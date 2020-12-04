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Голикова назвала сроки начала вакцинации от COVID-19 в регионах России

Все российские регионы подключатся к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции в конце следующей недели. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Все регионы РФ подключатся к масштабной вакцинации от COVID-19 в конце следующей недели

Все регионы России подключатся к масштабной вакцинации от коронавируса в конце следующей недели. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
ТАСС10:38
Подробнее о событии
RT на русском

Голикова назвала сроки начала вакцинации от COVID-19 в регионах России

RT на русском11:46
ТК Звезда

Голикова анонсировала начало массовой вакцинации от COVID-19

ТК Звезда10:44
Lenta.ru

Голикова объявила сроки начала вакцинации во всех регионах России

Lenta.ru10:22
ТАСС

Все регионы РФ подключатся к масштабной вакцинации от COVID-19 в конце следующей недели

ТАСС10:38
URA.Ru

Голикова: когда регионы подключатся к вакцинации вслед за Москвой

URA.Ru10:30
News.ru

Все регионы РФ начнут массовую вакцинацию в конце следующей недели

News.ru10:24
Говорит Москва

Голикова назвала сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России

Говорит Москва10:43

Лавров не ожидает смены внешней политики США при новой администрации

В настоящее время США в основном сфокусированы на внутренней повестке, которая включает беспрецедентное влияние пандемии, с которым столкнулась страна, и необходимость восстановить экономику, пострадавшую от пандемии, добавил министр.
RT на русском11:05

Глава Архангельской области запустил опрос о выходном дне 31 декабря

Губернатор Архангельской области Александр Цибульский на своей странице во «ВКонтакте» запустил голосование о том, следует ли объявить 31 декабря выходным в регионе, а вместо него сделать рабочим днем 26 декабря.
РБК12:01

Куликов официально сменил Чубайса на посту главы «Роснано»

Правительство России поручило уволить Анатолия Чубайса с должности главы «Роснано» 3 декабря, предложив на эту должность первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова.
РБК09:51

Еврокомиссия выступила против усиления санкций США по «Северному потоку — 2»

Еврокомиссия выступает против ужесточения американских ограничительных мер в отношении газопровода «Северный поток — 2», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Еврокомиссии Петера Стано.
Ведомости10:39

Infiniti объявила о выходе двух новинок в России в 2021 году

Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на пресс-службу российского офиса компании Infiniti, к концу 2021 года японский автопроизводитель планирует начать продажи в России нового купе-кроссовера QX55 и кроссовера QX60 нового поколения.
Тарантас Ньюс01:29