Общество

ИзвестияИзвестияГоликова назвала сроки внесения в Госдуму поправок по маткапиталу

Проект поправок о расширении программы материнского капитала будет внесен в Госдуму до конца первого квартала, тогда же изменения в законодательство должны быть приняты. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова 23 января.
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Поправки по материнскому капиталу поступят в Госдуму до конца первого квартала 2020 года

Проект поправок о расширении программы материнского капитала поступит в Госдуму до конца первого квартала 2020 года, сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова на представлении нового министра труда и социальной защиты Антона Котякова коллективу Минтруда.
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