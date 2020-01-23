Проект поправок о расширении программы материнского капитала поступит в Госдуму до конца первого квартала 2020 года, сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова на представлении нового министра труда и социальной защиты Антона Котякова коллективу Минтруда.

с чего всё началось

Проект поправок о расширении программы материнского капитала будет внесен в Госдуму до конца первого квартала, тогда же изменения в законодательство должны быть приняты. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова 23 января.

Голикова назвала сроки внесения в Госдуму поправок по маткапиталу

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