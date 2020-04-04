У нас сегодня по количеству стран, где зарегистрирована новая коронавирусная инфекция – вы знаете, что их больше 170 – завоз из 73 стран. Абсолютными лидерами являются Италия, Испания, Франция, Германия и Объединенные Арабские Эмираты.

Наибольшее число заразившихся коронавирусом за границей россиян прилетели из Италии, Испании, Франции, Германии и ОАЭ. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».

Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Экономика ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля "Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.

Политика США перехватили 200 тысяч масок, предназначенных для полиции Берлина В газете Tagesspiegel сообщили, что маски изготовила американская фирма в Китае, в Бангкоке их должны были погрузить для отправки в Берлин, но в итоге их перехватили и доставили в США.

Общество Губернатор Новосибирской области разрешил работать учителям На сайте правительства Новосибирской области появилось постановление губернатора Андрея Травникова, где указано, какие предприятия и организации могут работать с 6 апреля.

Общество В России выявлены 582 новых случая коронавируса За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.

Происшествия «Заминированный» самолет Петербург-Москва подал сигнал тревоги Следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Москва самолет, который получил сообщение о "минировании", при посадке в Шереметьево подал сигнал тревоги.

Политика Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Экономика Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.

Общество Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Общество В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение.

Происшествия Жителя Свердловской области задержали за фейки о коронавирусе В Краснотурьинске полиция задержала местного жителя, который распространял в инстаграме недостоверную информацию о количестве заразившихся COVID-19 в трех городах региона.

Экономика ЦБ РФ обнулил тарифы на использование Системы быстрых платежей ЦБ РФ обнулил тарифы для банков за обслуживание в Системе быстрых платежей (СБП) на срок с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2022 года, сообщил ранее регулятор.

Экономика Путин подписал закон о кредитных каникулах для россиян Президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах, которые устанавливаются для граждан, субъектов малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, которые пострадали от распространения коронавирусной инфекции и оказались в сложной финансовой ситуации.

Экономика Правительство начало обсуждать прямые субсидии малому бизнесу Правительство обсуждает возможность введения прямого субсидирования малого бизнеса, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе разговора с президентом бизнес-школы «Сколково» Андреем Шароновым в рамках проекта «Антихрупкость 2020».

Политика Анкара со скандалом покинула первую онлайн-конференцию НАТО Встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО, проводившаяся 3 апреля посредством телеконференции из-за пандемии коронавируса COVID-19, закончилась скандалом – глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу покинул виртуальное мероприятие раньше всех других участников после споров с Грецией из-за мигрантов.