Коронавирус

РБКРБКГоликова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Наибольшее число заразившихся коронавирусом за границей россиян прилетели из Италии, Испании, Франции, Германии и ОАЭ. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».
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Татьяна Голикова
У нас сегодня по количеству стран, где зарегистрирована новая коронавирусная инфекция – вы знаете, что их больше 170 – завоз из 73 стран. Абсолютными лидерами являются Италия, Испания, Франция, Германия и Объединенные Арабские Эмираты.
— Татьяна Голикова, российский экономистВзгляд.ру 09:00

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Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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