Коронавирус
РБКГоликова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Наибольшее число заразившихся коронавирусом за границей россиян прилетели из Италии, Испании, Франции, Германии и ОАЭ. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».
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У нас сегодня по количеству стран, где зарегистрирована новая коронавирусная инфекция – вы знаете, что их больше 170 – завоз из 73 стран. Абсолютными лидерами являются Италия, Испания, Франция, Германия и Объединенные Арабские Эмираты.
— Татьяна Голикова, российский экономистВзгляд.ру 09:00
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Названы страны, откуда чаще всего приезжали зараженные коронавирусом в Россию
Комсомольская правда09:04
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Экономика
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Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
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Шоу-бизнес
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Виктория Боня раскритиковала внешность Алены Шишковой Виктория Боня высказалась о внешности Алены Шишковой.
Общество
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в 96% коронавирус передается капельным путем, пишет ТАСС.
Экономика
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Жителя Свердловской области задержали за фейки о коронавирусе
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Общество
Bloomberg: совещание ОПЕК+ перенесли на 9 апреля
Совещание стран ОПЕК+ с участием США и других стран перенесено на 9 апреля.
Экономика
ЦБ РФ обнулил тарифы на использование Системы быстрых платежей
ЦБ РФ обнулил тарифы для банков за обслуживание в Системе быстрых платежей (СБП) на срок с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2022 года, сообщил ранее регулятор.
Экономика
Путин подписал закон о кредитных каникулах для россиян
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Экономика
Правительство начало обсуждать прямые субсидии малому бизнесу
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Политика
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В Воронежской области из-за COVID-19 изолировали корпус больницы
Калач, Воронежская область, 4 апреля 2020, 15:13 — REGNUM Терапевтический корпус Калачеевской районной больницы изолирован после того, как у лечившегося здесь пациента подтвердили коронавирус.
Общество
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Оплачивать услуги ЖКХ россиянам предлагают в режиме онлайн — через мобильное приложение банка. Это позволит не нарушать режим самоизоляции.
Общество
Россия приостановила вывоз своих граждан из других стран
Как сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения CoViD-19 на территории России, с 00:00 4 апреля в целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусом, временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу российских граждан из других стран.