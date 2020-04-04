Коронавирус
RT на русскомГоликова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
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У нас сегодня по количеству стран, где зарегистрирована новая коронавирусная инфекция – вы знаете, что их больше 170 – завоз из 73 стран. Абсолютными лидерами являются Италия, Испания, Франция, Германия и Объединенные Арабские Эмираты.
— Татьяна Голикова, российский экономистВзгляд.ру 09:00
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Названы страны, откуда чаще всего приезжали зараженные коронавирусом в Россию
Комсомольская правда09:04
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