У нас сегодня по количеству стран, где зарегистрирована новая коронавирусная инфекция – вы знаете, что их больше 170 – завоз из 73 стран. Абсолютными лидерами являются Италия, Испания, Франция, Германия и Объединенные Арабские Эмираты.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.

Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Общество Кличко назвал детей, заболевших коронавирусом, неполноценными Кличко пояснил, что среди новых заболевших жителей Киева выявлены 17 мужчин возрастом 16-70 лет, а также 11 женщин в возрасте 17-69 лет.

Общество Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в период с 4 по 30 апреля с сохранением заработный платы.

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