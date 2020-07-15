Заявление Голикова сделала на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Общие траты бюджета на лечение больных от COVID-19, по её словам, составляют 100 миллиардов рублей. Голиков рассказала, что во время пандемии в России строились и разворачивались госпитали.

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