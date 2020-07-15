Коронавирус

РБКРБКГоликова назвала траты ФОМС на лечение больных с коронавирусом

По прогнозам, к концу июля общие траты на лечение больных с COVID-19 за все время эпидемии достигнут 40 млрд руб. Как сообщала председатель ФОМС Елена Чернякова в апреле, лечение пациентов с легкой формой COVID-19 в системе обязательного медстрахования тарифицируется как лечение пневмонии.
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Голикова назвала траты на лечение заболевших коронавирусом

Вести.Ru08:36

На лечение пациентов c COVID-19 Россия потратила 40 млрд рублей

Фонтанка.Ру08:34

Голикова назвала траты ФОМС на лечение больных с коронавирусом

ToDay News Ufa08:33

На лечение зараженных коронавирусом потратили 40 млрд рублей

Коммерсантъ08:27

Голикова назвала траты ФОМС на лечение больных с коронавирусом

РБК08:08

Власти России выделили на лечение коронавируса 40 млрд рублей

Говорит Москва07:30
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Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
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Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
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Дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с Шюррле

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Стоит отметить, что "Довод" стал не самым продолжительным фильмом Нолана.
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Татьяна Голикова
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Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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