Общество

РБКРБКГоликова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении

Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно». Аналогичное мнение выразил вице-премьер Антон Силуанов.
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Голикова назвала ужасной ситуацию с оптимизацией в здравоохранении

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Создание госкорпорации: выход из ужасной оптимизации здравоохранения

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Вице-премьер Татьяна Голикова признала провал оптимизации в здравоохранении

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Голикова назвала проведение оптимизации в сфере здравоохранения ужасным

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Общество

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В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
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Все испортил приход Рианчо, который отодвинул Массимо и говорил противоположные ему вещи – Когда я перечитывал твои интервью, появилось стойкое ощущение, что ты человек без эмоций.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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