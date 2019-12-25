Общество
РБКГоликова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении
Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно». Аналогичное мнение выразил вице-премьер Антон Силуанов.
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Голикова прокомментировала проведение оптимизации здравоохранения в регионах: «ужасное»
Московский Комсомолецвчера в 21:07
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Общество
Россиян предупредили о проблемах с гаджетами из-за «предустановки ПО»
Ритейлеры предупреждают, что вступление в силу с июля 2020 года норм о предустановке на смартфоны, компьютеры и ТВ отечественного софта может привести к проблемам со стабильностью работы этих устройств, сообщает газета «Коммерсант».
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Ученые выяснили, как время суток влияет на память
Японские ученые провели эксперимент с мышами и выяснили, как время суток влияет на память.
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Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае
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Кот Мостик встретил пассажиров поезда на Крымском мосту
Кот Мостик лично встретил первых пассажиров, проехавших на поезде по Крымскому мосту в Севастополь.
Общество
Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями
Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло к сведению решение общего собрания членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с санкциями.
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Россия может построить собственное судно-трубоукладчик за шесть лет
Судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть построено в России, но на это потребуется примерно шесть лет.
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Посол Ирана назвал цель морских учений с Россией и КНР
Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости заявил, что целью военно-морских учений Ирана, России и Китая в Индийском океане является отработка действий по борьбе с терроризмом и пиратством.
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В Кузбассе из-за двух ДТП с девятью машинами перекрыли участок трассы
В Кемеровской области на участке автодороги Р-255 «Сибирь» произошло два ДТП, в результате погиб человек.
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На днях артистка выбралась вместе с дочерью Ангелиной и восьмилетней внучкой Александрой на новогоднее шоу, прошедшее в одном из известных столичных концертных залов.
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Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов.
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Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева чуть не развелась с мужем из-за ревности
Друг семьи рассказывает, что Гузеева ревнует всегда и по любому поводу, не давая несчастному мужу продохнуть.
Общество
Испанская учительница преподавала анатомию на своём теле
Испанская учительница преподавала анатомию на своём теле. Информация была опубликована в аккаунте её супруга в сети Тwіттеr.
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В Казахстане временно запретили снюс
В Казахстане временно запретили ввоз, продажу и использование снюсов — некурительных табачных и бестабачных изделий.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в овертайме
Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые прокомментировала свой развод с Гелой Месхи
Актриса Екатерина Климова прошлым летом рассталась со своим молодым супругом Гелой Месхи.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
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Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»
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Большое интервью Дмитрия Комбарова: спор о Сталине и Рианчо, который подавлял Карреру
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Тбилиси мог бы вести переговоры с Москвой в формате, аналогичном «нормандскому».
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Общество
Режим открытого неба введут в Пулково с Нового года
В петербургском аэропорту Пулково с 1 января следующего года начнет действовать режим седьмой свободы воздуха для полетов иностранных авиакомпаний в Петербург.
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Из искусственной клетки впервые вырастили живое существо
Долгое время китайские специалисты работали над поисками способов выведения живого существа из искусственной клетки.
Политика
Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, почему Россия не может войти в состав его страны, и в шутку предложил это сделать.
Политика
Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway
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