Общество

РБКРБКГоликова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении

Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно». Аналогичное мнение выразил вице-премьер Антон Силуанов.
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Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении

РБК22:49

Голикова назвала проведение оптимизации в сфере здравоохранения ужасным

ТАСС19:15

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала «ужасным» процесс проведения оптимизации в сфере здравоохранения

Эхо Москвы21:05

Голикова пожаловалась Соловьеву на ужасное состояние российской медицины

URA.Ru21:05

Голикова: оптимизация здравоохранения была проведена ужасно

News.ru20:51

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

REGNUM19:57

Голикова прокомментировала проведение оптимизации здравоохранения в регионах: «ужасное»

Московский Комсомолец21:07
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В Токио арестовали депутата правящей партии по подозрению во взятках

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РИА Новости 21:51
Транспорт

СМИ опубликовали видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту

Видеозапись проезда первого пассажирского поезда «Таврия» по Крымскому мосту 25 декабря опубликована в сети Youtube.
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Общество

В Красноярске осудили одного из лидеров террористической ячейки

Группа была создана в Красноярске в начале 2017 года. Она представляла собой "спящую ячейку" международной террористической организации.
ИА 1-Line 23:08
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Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику

Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
РИА Новости 22:09
Общество

Российско-китайский широкофюзеляжный самолет может стать однопилотным

Перспективный российско-китайский широкофюзеляжный самолет CR929 может стать однопилотным.
Известия 22:00
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Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
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Общество

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Граждане России больше всего мечтают о здоровье для себя и родных, а также об улучшении жилищных условий, судя по данным опроса ВЦИОМ.
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В Хабаровске эвакуировали вокзалы и аэропорт

RT на русском 23:05
Политика

В Приморье сформировали состав будущего правительства

Сформирован состав правительства Приморья, которое придет на смену администрации региона с 1 января 2020 года, число органов власти при этом уменьшится, сообщает краевая администрация.
РИА Новости 21:57
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в общежитии в Иркутской области

Газета.Ru 22:17
Общество

В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Газета.Ru 22:58
Общество

Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние выходные

«Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение», — цитирует чиновника «Российская газета».
Известия 20:50
Политика

Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.
REGNUM 13:50
Политика

Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам

Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Известия 20:26
Политика

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform—Gateway, сообщил «РИА Новости» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Коммерсантъ 19:34
Транспорт

РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезд

РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезда дальнего следования, который появится в первом полугодии 2020 года, следует из ролика, предоставленного РИА Новости пресс-службой компании.
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Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка

Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
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Кино

Трамп назвал честью свое участие в фильме «Один дома-2»

Политическая Экспертиза 17:07
Происшествия

В Барнауле из высотки эвакуировали более 70 человек из-за пожара

Около часа ночи 25 декабря в Барнауле в доме на ул. Советской Армии произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Алтапресс 22:52
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
РИА Новости 22 декабря в 22:52
Происшествия

В Уссурийске автобус насмерть сбил семилетнего ребенка

Газета.Ru 21:08
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Первый брендированный отель откроют в Дагестане

Первой брендированной гостиницей в Дагестане станет отель Azimut в Каспийске. Его планируют открыть в городе-спутнике Махачкалы в 2020 году.
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У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,3

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Армия и оружие

Террористы продолжают нарушать режим перемирия в Алеппо

Незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения боевых действий, том числе на территории крупнейшего города в Сирии – Аллепо, передает РИА Новости.
Политическая Экспертиза 21:31
Авто

Мантуров спрогнозировал объем падения продаж автомобилей в России

Объем падения продаж автомобилей в России в 2019 году составит не более 2,5-3%, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Известия».
РБК 18:40
Здоровье

Страховые поверенные, «Медицинский автобус» и «Мобильный фельдшер». Губернатор о предложениях по модернизации первичного звена

На итоговой коллегии минздрава обсудили дальнейшие шаги по улучшению качества медицинской помощи в первичном звене.
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В Ростове не хватает доноров: жители Дона смогут сдать кровь накануне Нового года и во время каникул

Ростовским больницам не хватает донорской крови: поток пациентов, которым необходимо переливание крови и ее компонентов, увеличился, а поток доноров на Областной станции переливания крови стал меньше, сообщает организация Молодые медики Дона.
Don24 11:17
Кино

Премьерный показ «Вторжения» Бондарчука состоялся в Москве

Премьерный показ "Вторжения" режиссера Федора Бондарчука состоялся 23 декабря в московском кинотеатре "Октябрь", сообщает ТАСС.
Народные новости 14:18
Авто

Российские автомобили Lada подорожают с 1 января

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" с 1 января 2020 года планирует повысить рекомендованные розничные цены на все свои автомобили Lada в среднем на 2%, пишет газета "Ведомости".
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Экономика

ЛУКОЙЛ не заинтересован в Антипинском НПЗ

В конце октября компания купила четыре участка в Оренбургской области за 6,2 млрд руб. Как писал "Ъ" 26 ноября, основными собственниками НПЗ могут быть бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа Владимир Субботин и однокурсник президента РФ Владимира Путина Ильгам Рагимов, также ранее работавший в структуре ЛУКОЙЛа в Азербайджане.
Коммерсантъ 17:43
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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