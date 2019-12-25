Общество
РБКГоликова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении
Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно». Аналогичное мнение выразил вице-премьер Антон Силуанов.
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Голикова прокомментировала проведение оптимизации здравоохранения в регионах: «ужасное»
Московский Комсомолец21:07
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Политика
В Токио арестовали депутата правящей партии по подозрению во взятках
Токийская прокуратура арестовала в среду депутата от правящей Либерально-демократический партии Цукаса Акимото по подозрению в получении взяток от китайских компаний за лоббирование их интересов, сообщает агентство Киодо.
Транспорт
СМИ опубликовали видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
Видеозапись проезда первого пассажирского поезда «Таврия» по Крымскому мосту 25 декабря опубликована в сети Youtube.
Общество
В Красноярске осудили одного из лидеров террористической ячейки
Группа была создана в Красноярске в начале 2017 года. Она представляла собой "спящую ячейку" международной террористической организации.
Политика
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
Общество
Российско-китайский широкофюзеляжный самолет может стать однопилотным
Перспективный российско-китайский широкофюзеляжный самолет CR929 может стать однопилотным.
Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Общество
ВЦИОМ поведал о мечтах граждан России
Граждане России больше всего мечтают о здоровье для себя и родных, а также об улучшении жилищных условий, судя по данным опроса ВЦИОМ.
Происшествия
В Хабаровске эвакуировали вокзалы и аэропорт
Политика
В Приморье сформировали состав будущего правительства
Сформирован состав правительства Приморья, которое придет на смену администрации региона с 1 января 2020 года, число органов власти при этом уменьшится, сообщает краевая администрация.
Общество
В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Общество
Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние выходные
«Остальным работникам (речь идет о тех, кому установлена сдельная оплата труда) за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение», — цитирует чиновника «Российская газета».
Политика
Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.
Политика
Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам
Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Политика
Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway
Россия приняла решение вернуться к переговорам об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform—Gateway, сообщил «РИА Новости» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Транспорт
РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезд
РЖД показали, как будет выглядеть новый электронный билет на поезда дальнего следования, который появится в первом полугодии 2020 года, следует из ролика, предоставленного РИА Новости пресс-службой компании.
Общество
Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка
Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
Кино
Трамп назвал честью свое участие в фильме «Один дома-2»
Происшествия
В Барнауле из высотки эвакуировали более 70 человек из-за пожара
Около часа ночи 25 декабря в Барнауле в доме на ул. Советской Армии произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
Экономика
Первый брендированный отель откроют в Дагестане
Первой брендированной гостиницей в Дагестане станет отель Azimut в Каспийске. Его планируют открыть в городе-спутнике Махачкалы в 2020 году.
Армия и оружие
Террористы продолжают нарушать режим перемирия в Алеппо
Незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения боевых действий, том числе на территории крупнейшего города в Сирии – Аллепо, передает РИА Новости.
Авто
Мантуров спрогнозировал объем падения продаж автомобилей в России
Объем падения продаж автомобилей в России в 2019 году составит не более 2,5-3%, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Известия».
Здоровье
Страховые поверенные, «Медицинский автобус» и «Мобильный фельдшер». Губернатор о предложениях по модернизации первичного звена
На итоговой коллегии минздрава обсудили дальнейшие шаги по улучшению качества медицинской помощи в первичном звене.
Здоровье
В Ростове не хватает доноров: жители Дона смогут сдать кровь накануне Нового года и во время каникул
Ростовским больницам не хватает донорской крови: поток пациентов, которым необходимо переливание крови и ее компонентов, увеличился, а поток доноров на Областной станции переливания крови стал меньше, сообщает организация Молодые медики Дона.
Кино
Премьерный показ «Вторжения» Бондарчука состоялся в Москве
Премьерный показ "Вторжения" режиссера Федора Бондарчука состоялся 23 декабря в московском кинотеатре "Октябрь", сообщает ТАСС.
Авто
Российские автомобили Lada подорожают с 1 января
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" с 1 января 2020 года планирует повысить рекомендованные розничные цены на все свои автомобили Lada в среднем на 2%, пишет газета "Ведомости".
Экономика
ЛУКОЙЛ не заинтересован в Антипинском НПЗ
В конце октября компания купила четыре участка в Оренбургской области за 6,2 млрд руб. Как писал "Ъ" 26 ноября, основными собственниками НПЗ могут быть бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа Владимир Субботин и однокурсник президента РФ Владимира Путина Ильгам Рагимов, также ранее работавший в структуре ЛУКОЙЛа в Азербайджане.