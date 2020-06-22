с чего всё началось

Голикова говорит, что, по данным ФНС, число жителей России, у которых «очень высокие зарплаты», невелико. Росстат посчитал, что в прошлом году 7,1% россиян получали более 100 тыс. рублей в месяц.

Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей маленькой

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Здоровье В омском доме престарелых произошла вспышка коронавируса Омск, 25 июня 2020, 10:01 — REGNUM В Омске в «Нежинском геронтологическом центре», подведомственном министерству труда и соцразвития региона, произошла вспышка коронавируса. 134

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