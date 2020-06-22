Экономика
ФАНГоликова назвала зарплату в 47 тысяч рублей маленькой
Голикова говорит, что, по данным ФНС, число жителей России, у которых «очень высокие зарплаты», невелико. Росстат посчитал, что в прошлом году 7,1% россиян получали более 100 тыс. рублей в месяц.
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с чего всё началось
Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.НовостиВолгограда.ру23 июня в 01:08
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Вице-премьер Татьяна Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей слишком маленькой
Московский Комсомолец23 июня в 16:17
Голикова заявила, что у россиян со средней зарплатой маленький доход
Общественная служба новостей22 июня в 10:57
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Общество
В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ
Кстати, требования к получению высокого балла при сдаче ГВЭ должны быть выше, чем при ЕГЭ, уточнил глава "СР". "Это станет серьезной мотивацией для упорной учебы и облегчит дальнейшее поступление в вуз", - уверен Миронов.
Минзэлэ (Мензеля) 01:13
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Зачем необходимо выключать Bluetooth на смартфоне
Чтобы провести через Bluetooth кибератаку, злоумышленникам сначала понадобится МАС-адрес устройства.
Evo-rus.com вчера в 01:49
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192 человека заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки
Уральский меридиан 03:33
Кино
В Ивановской области открывается кинофестиваль «Зеркало»
Москва, 25 июня 2020, 10:42 — REGNUM 25 июня в здании Юрьевецкого пивоваренного завода в Ивановской области состоится торжественное открытие XIV международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало».
REGNUM 03:42
Политика
На Параде Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко
Во время Парада Победы в Москве 24 июня президент РФ Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая, не пожав ему руку.
МонаВиста 03:49
Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ 04:53
Общество
В июле семьи с детьми снова получат по 10 тысяч рублей
Второй раз по 10 тысяч рублей получат российские семьи с детьми в июле.
Pressa40 23 июня в 11:11
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Футбол
«Ливерпуль» может стать чемпионом Англии на поле «Манчестер Сити»
Спорт-Экспресс вчера в 17:13
Политика
Прокуратура в Гааге обвинила президента Косово в военных преступлениях
Специальная прокуратура в Гааге, расследующая военные преступления на территории непризнанного Косово, обвинила действующего президента самопровозглашенной республики Хашима Тачи в военных преступлениях, включающих почти сотню убийств.
Ruposters.ru 04:32
Здоровье
С 25 июня в Петербурге снимут запрет на плановую госпитализацию
Пациенты смогут получать плановую медицинскую помощь амбулаторно и стационарно, но не в стационарах, которые предназначены для больных коронавирусом.
RuNews24.ru вчера в 04:03
Общество
Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО
Операторы техосмотра обратились к президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой еще раз пересмотреть принципы реформы ТО, которые были приняты в прошлом году.
Деловое.ТВ 04:28
Политика
В Госдуму внесли проект о Дне победы над милитаристской Японией
Депутаты КПРФ предлагают сдать памятной датой 3 сентября. В Госдуму внесли проект о Дне победы над милитаристской Японией.
Piter.tv 04:21
Общество
СМИ уличили «Аэрофлот» в рейсах за рубеж вопреки ограничениям
В настоящее время осуществляются только вывозные рейсы, которыми россиян возвращают на родину.
Известия 05:10
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Футбол
«Бернли» счел отвратительным баннер «Жизни белых важны»
«Бернли» счел подобную акцию оскорбительной и заявил, что устроивший это человек непременно будет найден, после чего ему никогда больше не разрешат появляться на футбольных матчах клуба.
Городовой вчера в 07:00
Здоровье
В омском доме престарелых произошла вспышка коронавируса
Омск, 25 июня 2020, 10:01 — REGNUM В Омске в «Нежинском геронтологическом центре», подведомственном министерству труда и соцразвития региона, произошла вспышка коронавируса.
REGNUM 03:01
Футбол
Сегодня «Челси» встретится с «Манчестер Сити»
ГЛАС.RU вчера в 23:48
Футбол
16-летний вратарь вывел «Ворсклу» в финал Кубка Украины
В Кубке Украины завершился второй полуфинальный матч, в котором за прав сыграть с киевским «Динамо» за трофей встретились «Мариуполь» и «Ворскла».
Евро-футбол.ру вчера в 15:49
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском вчера в 10:05
Интернет
Пользователи «Одноклассников» смогут загружать собственные стикеры
Российская газета 03:00
Общество
Глава Алтайского края перешел на удаленку из-за коронавируса
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко перешел на удаленный режим работы из-за выявления коронавируса у нескольких сотрудников администрации.
Lenta.ru 04:36
Экономика
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 04:14
Политика
МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу
Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
RT на русском 04:31
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
Происшествия
Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова
Суд может назначить в качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, от 1 до 1,5 миллиона рублей, предположил адвокат Эльман Пашаев.
Sibnet Новости 04:58
Экономика
СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
Общество
В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой
Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
Коммерсантъ 04:42
Футбол
Семин жестко раскритиковал Кикнадзе: он должен уйти
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин выступил с критикой генерального директора столичного клуба Василия Кикнадзе.
РИА Новости 05:03