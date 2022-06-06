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Голикова: объединение ПФР и ФСС не повлияет на выполнение обязательств

Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что после объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) все социальные обязательства, которые ранее взяло на себя государство, будут выполнены.
Коммерсантъ
В свою очередь глава Минтруда Антон Котяков заявил, что процедура перехода к единому Социальному фонду будет бесшовной, то есть россиянам не придется заново подавать документы на меры поддержки или обращаться в объединенную структуру.
Lenta.ru
В мае премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об объединении ПФР и ФСС в единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования.
Lenta.ru
Законопроект о реорганизации ведомств во внебюджетный фонд был внесен в Госдуму 20 мая.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Голикова: объединение ПФР и ФСС не повлияет на выполнение обязательств
Коммерсантъ14:41
Голикова заявила об исполнении социальных обязательств при объединении ПФР и ФСС
Фонтанка.Ру14:59
Голикова заявила, что объединение ПФР и ФСС не снимет с государства соцобязательства
РЕН ТВ14:52
Голикова: после объединения ПФР и ФСС граждане будут получать соцподдержку в полном объеме
Lenta.ru15:39
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