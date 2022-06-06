Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что после объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) все социальные обязательства, которые ранее взяло на себя государство, будут выполнены.
В свою очередь глава МинтрудаАнтон Котяков заявил, что процедура перехода к единому Социальному фонду будет бесшовной, то есть россиянам не придется заново подавать документы на меры поддержки или обращаться в объединенную структуру.
Постоянный представитель России при Организации Объединенный Наций (ООН) Василий Небензя покинул зал заседаний Совета безопасности после бездоказательных обвинений главы Европейского совета Шарля Мишеля в адрес Москвы.