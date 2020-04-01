Коронавирус

ФАНФАНГоликова назвала основную причину заболеваемости коронавирусом в РФ

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала основной причиной заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране завозные случаи. По ее словам, в России продолжается расширение тестирования на наличие коронавируса.
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Голикова объяснила Путину, почему нужно продлить карантин в стране

НГС.Кемерововчера в 12:39

Голикова объяснила Путину, почему нужно продлить карантин в стране

НГС55вчера в 12:39

Голикова назвала Петербург одним из лидеров по уровню заболеваемости COVID-19. Она тоже рекомендует продлить нерабочую неделю

Фонтанка.Рувчера в 12:11

Заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в России за сутки на 18,8%

ТАССвчера в 12:16

В России число заразившихся коронавирусом увеличилось на 18,8% за сутки

Известиявчера в 12:25

Голикова сообщила о росте заболевания коронавирусом за сутки на 18,8%

Московский Комсомолецвчера в 12:07

Голикова: в России превалируют завозные случаи заболевания COVID-19

РИА Новостивчера в 12:08
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Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Политика

Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО

Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 20:01
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Здоровье

В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции

В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
Российская газета вчера в 14:40
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Из-за коронавируса в США закрыли Национальный парк Гранд-Каньон

Эхо Москвы вчера в 23:45
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Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер вчера в 05:42
Гаджеты

Так выглядит OnePlus 8 Pro на официальных изображениях

Выпуская в прошлом году смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro, компания сделала их разными не только технически, но и по дизайну.
iXBT.com вчера в 11:47
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется

Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 16:21
Энергетика

Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%

Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Авто

Новый Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях

Схематичные изображения экстерьера и интерьера кроссовера четвертого поколения появились в базе Национального института промышленной собственности Бразилии.
Автоновости дня вчера в 01:20
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:16
Происшествия

У берегов Восточного Тимора произошло землетрясение магнитудой 5,5

РИА Новости вчера в 23:44
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 2,5 тысячи человек

В США от коронавируса скончались уже 2513 человек. Таковы данные Университета Джонса Хопкинса.
Московский Комсомолец 30 марта в 08:50
Общество

В Италии медики из России увидели «странные» случаи смерти от COVID-19

За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, в том числе из России, таких "странных" больных умерло по меньшей мере пять, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:50
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Политика

США перекупили у Китая партию предназначавшихся Франции защитных масок

США перекупили у Китая партию медицинских масок, предназначенных для французских больниц и домов престарелых, прямо перед погрузкой в самолет, пишет Libération со ссылкой на президента региона Прованс – Альпы – Лазурный берег Рено Мюзелье.
Известия вчера в 18:44
Авто

ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»

Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Автоновости дня 31 марта в 04:18
Армия и оружие

ВСУ нанесли миномётный удар по Ясиноватой

Украинские боевики вечером обстреляли окраину Ясиноватой из миномётов.
ИА Новороссия вчера в 16:05
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин раскрыл сумму ежегодных налоговых сборов Валерии

В свою очередь Иосиф Пригожин назвал подобные сообщения ложью и рассказал о реальных гонорарах и налогах жены.
Актуальные Новости вчера в 01:10
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Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

Lenta.ru вчера в 18:16
Общество

Три пациента с коронавирусом скончались в Москве

В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:06
Здоровье

Здравоохранению Приамурья выделили дополнительные средства

Здравоохранению Амурской области дополнительно выделено 52 миллиона рублей. Деньги пойдут на приобретение медоборудования.
Амур.инфо вчера в 22:24
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Прецедент-Новосибирск вчера в 02:29
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
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Сбербанк подключился к системе быстрых платежей

Сбербанк подключился к системе быстрых платежей и осуществил первый пилотный перевод.
RT на русском вчера в 13:48
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В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

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РИА Новости вчера в 19:00
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Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
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Многозарядный стреляющий нож спецназа КНР попал на фото

В Сети появились фотографии огнестрельного ножа - его используют разведчики и диверсанты Народно-освободительной армии Китая.
Российская газета вчера в 04:11
Общество

В Волгоградской области введены правила передвижения

С 1 по 5 апреля в Волгоградской области действует режим обязательной самоизоляции для граждан всех возрастов.
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Девушка-боец UFC потренировалась голой во время карантина

Американский боец UFC Пейдж Ванзант потренировалась голой во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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