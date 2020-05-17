Коронавирус

РБКРБКГоликова назвала финансово невыгодным сокрытие смертей от коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российским больницам финансово невыгодно скрывать данные о смерти людей из-за последствий коронавируса.
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Голикова заявила, что врачи в России не скрывают смерти от COVID-19

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Голикова заявила, что российские врачи не пытаются скрыть случаи заражения коронавирусом

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Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу

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Голикова: российские врачи не скрывают смерти от COVID-19

Газета.Ru05:08

Голикова объяснила невыгодность занижения смертности от COVID-19

РИА Новости04:50
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Происшествия

В Латвии нашли потерявшийся в начале мая беспилотник

РБК 14:24
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Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru 14 мая в 20:53
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Общество

Собянин разъяснил порядок тестирования на антитела к COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о порядке тестирования на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.
РИА Новости 02:22
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Музыка

Названа величайшая песня в истории Евровидения

Профиль 16:58
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Кино

«Великая» показалась на экранах

На платформе Hulu состоялась премьера сериала под названием «Великая».
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Общество

Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России

Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
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Брызгалов: Быков и Захаркин не давили на игроков, у них всё было построено на доверии

Чемпион мира 2009 года, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов поделился мнением о тренерском штабе сборной России на мировом первенстве 2009 года.
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Общество

Воздух в восьми российских городах стал чище в период самоизоляции

Росприроднадзор отметил улучшение качества воздуха в Братске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Норильске, Череповце и Чите за период распространения новой коронавирусной инфекции, говорится в анализе, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости 17:42
Политика

NASA представило правила освоения Луны

NASA представило международные правила освоения Луны и добычи на ней полезных ископаемых.
Газета.Ru 14:53
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Энергетика

Стоимость нефти WTI поднялась выше $30 впервые с 17 марта

Цена июльских фьючерсов нефти марки WTI оказалась выше отметки в $30 впервые с 17 марта этого года.
Газета.Ru 18:28
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Космос

США запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B

Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
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Кино

Фил Лорд и Кристофер Миллер снимут новый фильм с Райаном Гослингом

Inc-news.ru вчера в 12:43
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Общество

В Самарской области режим самоизоляции продлен до 25 мая

Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
Российская газета 12:18
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Наука

Ученые на хомяках доказали эффективность масок для борьбы с COVID-19

Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
РИА Новости 17:52
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Происшествия

В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС

В Канаде потерпел крушение самолет пилотажной группы канадских военно-воздушных сил Snowbirds.
Российская газета 17:09
2
Общество

В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве скончались 77 пациентов с пневмонией и подтвержденным диагнозом COVID-19.
РИА Новости 15:07
Общество

ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным

Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 15:49
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Наука

Для костной реконструкции были разработаны новые материалы

Группе российских ученых удалось на основе фосфатов кальция и магния, которые применяются в стоматологии, реконструктивной хирургии и ортопедии, создать новые костные цементы.
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Общество

В Подмосковье открытие магазинов стройматериалов отложили до 25 мая

В документе говорится, что магазины стройматериалов, а также товаров для сада и огорода ранее планировалось открыть 18 мая.
Говорит Москва 10:52
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Общество

Анна Попова пояснила, где нужно носить защитные маски при пандемии

Для профилактики заражения КОВИД Роспотребнадзор предписывает гражданам использовать защитные маски на улице, в общественных местах, транспорте, на работе, если человек не находится один в помещении.
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Спорт

Титов: Корбут была героем своего времени, желаю ей здоровья и счастья

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут была героем своего времени, она многое сделала для спортивной гимнастики, заявил РИА Новости глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.
РИА Новости вчера в 08:22
Шоу-бизнес

Меган Фокс заметили с известным рэпером на фоне слухов о разводе

Кажется, Меган Фокс не скучает на карантине — популярная актриса проводит время с рэпером Machine Gun Kelly.
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Происшествия

13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в США

13 человек пострадали при стрельбе во время поминальной службы в американском штате Луизиана, сообщает в воскресенье Associated Press.
Интерфакс 14:14
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева раскрыла причину, почему ее муж Элджей не дает интервью

Телеведущая намекнула, что ее супруг-рэпер и двух слов связать не может. Очередной гостьей «Вечернего Урганта» стала Настя Ивлеева .
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Наука

Нейроны гигантоклеточного ядра заставили мышей свернуть налево

При стимуляции левого гигантоклеточного ядра животные поворачивали налево: активность мышц левых лап снижалась, а тонус мышц левой половины туловища усиливался.
N+1 15 мая в 15:16
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Происшествия

Житель Камчатки получил условный срок за призывы сжигать росгвардейцев

"По ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета) Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 18:08
Экономика

«Цифровая экономика» стала экономной

Аналитический центр (АЦ) при правительстве предлагает из-за пандемии пересмотреть сроки исполнения ряда проектов нацпрограммы «Цифровая экономика», а из проекта «Информационная безопасность» исключить мероприятия, предусматривавшие господдержку в размере 1,6 млрд руб.
Коммерсантъ 18:28
Экономика

Дмитрий Бутрин об экономических показателях прошедших майских праздников

Погрузка на железной дороге — очень полезный показатель, но наложение последствий логистических сбоев на изменившиеся в кризис перевозки угля и посевную делают его малопригодным для чего-либо, кроме голословных предположений.
Коммерсантъ 18:28
Происшествия

На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
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Происшествия

Игрока «Челси» арестовали после ссоры с моделью ранним утром

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои попал за решетку, сообщает The Sun. Рано утром 17 мая у него произошел конфликт с моделью.
Спорт-Экспресс 17:45
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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