Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны.

Музыка Оркестр Теодора Курентзиса сыграет Малера в онлайн-трансляции Показ фрагмента концерта оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса состоится 17 мая на платформе онлайн-кинотеатра Okko.

Происшествия СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка» Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. 5,9K

Политика Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа и МГУ Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводятся санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России. 1,2K

Экономика Экономист уточнил, хотят ли банки заморозить вклады россиян Банки не собираются замораживать вклады россиян, так как опасаются роста социальной напряженности.

Финансы Рублю придают сил нефть и налоговый период Благодаря предпосылкам дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей и стартовавшего налогового периода доллар и евро вполне возможно уже по итогам дня 15 мая обновят минимумы с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. 30

Футбол «Не знаю, как мое видео попало к Карпину». Интервью вратаря «Ростова» Сергея Песьякова Вратарь дончан — о тренировках на карантине, соцсетях и своем главном тренере Приостановку сезона «Ростов» встретил на четвертом месте, сохраняя шансы напрямую выйти в Лигу чемпионов.

Происшествия В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today. 369

Общество Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times. 878

Общество Пожаловавшиеся на нехватку средств защиты чеченские медики извинились Сотрудники центральной больницы Гудермесского района Чечни извинились за жалобу на нехватку средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса. 24

Происшествия Зампред правительства Пензенской области Бурлаков арестован Заместитель председателя правительства Пензенской области, министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков арестован по подозрению в мошенничестве с хищением бюджетных средств. 66

Музыка Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения Российского музыканта Юрия Лозу восхитило обращение представителей Украины на музыкальном шоу «Европа зажигает свет», где выступали участники отменённого из-за коронавируса конкурса «Евровидение-2020». 2

Политика В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США. 226

Общество Прокуратура Кубани организовала проверки по выплатам медикам Прокуратура Кубани организовала проверки о возможных нарушениях трудовых прав медицинских работников.

Общество Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дситанциировании. 17

Шоу-бизнес Королева рассказала о здоровье Заворотнюк Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому. 11

Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов "Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он. 1K

Общество Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда". 3

Происшествия В Екатеринбурге грабители попытались взорвать банкомат Сбербанка Попытку ограбления отделения Сбербанка с подрывом банкомата в Екатеринбурге попытались совершить неизвестные, 17 мая сообщает портал 66.RU. 5

Здоровье Глава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал на брифинге в Женеве мировое сообщество обратить пристальное внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке, который развивается на фоне пандемии коронавируса. 72

Экономика Сбербанк создал компанию для производства лекарств Компания была зарегистрирована 15 мая, 100% ее принадлежит Сбербанку, уставный капитал – 50 млн руб. В качестве основных видов деятельности "Иммунотехнологий" указаны оптовая торговля фармацевтической продукцией, производство фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов, а также научные исследования и разработки в области биотехнологии. 10

Общество Фальков: в ряде регионов в вузах могут пройти традиционные экзамены В регионах РФ, где позволит эпидемиологическая ситуация, экзамены в вузах могут пройти в традиционной форме, но ориентация на дистанционный формат, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. 5