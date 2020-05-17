Коронавирус
RT на русскомГоликова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны.
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Музыка
Оркестр Теодора Курентзиса сыграет Малера в онлайн-трансляции
Показ фрагмента концерта оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса состоится 17 мая на платформе онлайн-кинотеатра Okko.
ИА InterMedia вчера в 06:25
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Политика
Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа и МГУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводятся санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России.
RT на русском 15 мая в 14:04
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
Экономика
Экономист уточнил, хотят ли банки заморозить вклады россиян
Банки не собираются замораживать вклады россиян, так как опасаются роста социальной напряженности.
URA.Ru вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Ивлеева обвинила мужа в необщительности
News.ru вчера в 09:56
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила о надежде на сезон отпусков в 2020 году
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на сезон отпусков летом 2020 года, сообщает 17 мая РБК.
Чита.Ру 04:57
Финансы
Рублю придают сил нефть и налоговый период
Благодаря предпосылкам дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей и стартовавшего налогового периода доллар и евро вполне возможно уже по итогам дня 15 мая обновят минимумы с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
REGNUM 15 мая в 06:11
Футбол
«Не знаю, как мое видео попало к Карпину». Интервью вратаря «Ростова» Сергея Песьякова
Вратарь дончан — о тренировках на карантине, соцсетях и своем главном тренере Приостановку сезона «Ростов» встретил на четвертом месте, сохраняя шансы напрямую выйти в Лигу чемпионов.
Спорт-Экспресс 02:00
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Игры
Terraria получила последнее обновление
NewInform 07:17
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru 15 мая в 08:59
Общество
Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании
Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
Общество
Пожаловавшиеся на нехватку средств защиты чеченские медики извинились
Сотрудники центральной больницы Гудермесского района Чечни извинились за жалобу на нехватку средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:49
Происшествия
Зампред правительства Пензенской области Бурлаков арестован
Заместитель председателя правительства Пензенской области, министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков арестован по подозрению в мошенничестве с хищением бюджетных средств.
Газета.Ru вчера в 12:31
Музыка
Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения
Российского музыканта Юрия Лозу восхитило обращение представителей Украины на музыкальном шоу «Европа зажигает свет», где выступали участники отменённого из-за коронавируса конкурса «Евровидение-2020».
News.ru 02:05
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
Общество
Прокуратура Кубани организовала проверки по выплатам медикам
Прокуратура Кубани организовала проверки о возможных нарушениях трудовых прав медицинских работников.
Российская газета 07:07
Единоборства
Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову
FightTime.ru вчера в 01:17
Общество
Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дситанциировании.
Газета.Ru 07:45
Шоу-бизнес
Королева рассказала о здоровье Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.
Газета.Ru 05:28
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
Происшествия
В Екатеринбурге грабители попытались взорвать банкомат Сбербанка
Попытку ограбления отделения Сбербанка с подрывом банкомата в Екатеринбурге попытались совершить неизвестные, 17 мая сообщает портал 66.RU.
ИА Красная Весна 05:51
Здоровье
Глава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал на брифинге в Женеве мировое сообщество обратить пристальное внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке, который развивается на фоне пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 15 мая в 13:33
Экономика
Сбербанк создал компанию для производства лекарств
Компания была зарегистрирована 15 мая, 100% ее принадлежит Сбербанку, уставный капитал – 50 млн руб. В качестве основных видов деятельности "Иммунотехнологий" указаны оптовая торговля фармацевтической продукцией, производство фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов, а также научные исследования и разработки в области биотехнологии.
Ведомости 06:35
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Технологии
Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за Area F2
Вчера, 15 мая, компания Ubisoft подала в суд как на Alibaba Group Holding, так и на Apple и Google, в чьих игровых магазинах распространяется Area F2.
Игромания.ру вчера в 10:47
Общество
Фальков: в ряде регионов в вузах могут пройти традиционные экзамены
В регионах РФ, где позволит эпидемиологическая ситуация, экзамены в вузах могут пройти в традиционной форме, но ориентация на дистанционный формат, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
РИА Новости 04:40
Политика
Глава МИД ДНР поставила Киеву ультиматум по Минским соглашениям
Киеву придется вести прямой и честный диалог с Луганской и Донецкой народными республиками или признать свою неспособность выполнять Минские соглашения, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
ФАН вчера в 11:01