Общество
ИзвестияГоликова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая
Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом. Об этом в среду, 19 февраля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 09:27, Ашберн
Армия и оружие
Турция начала отвод своих сил от сирийского селения Телль-Тамер
Турецкая армия приступила к отводу своих войск, которые дислоцировались в районе сирийского приграничного населённого пункта Телль-Тамер.
Космос
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
Авто
В России отзывают почти 800 автомобилей Mazda
Как сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), в России отзыву подлежит 776 автомобилей Mazda3, которые были реализованы в период с 28 июня по 30 декабря 2019 года.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Космос
Где находится родстер Илона Маска спустя два года в космосе
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»
Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Наука
Академик: Обитающие в России летучие мыши не переносят коронавирус
Опасаться обитающих в России летучих мышей не стоит: они относятся к другим видам, чем рукокрылые из Китая, и не являются переносчиками коронавируса.
Происшествия
Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев
В Омской области найден мертвым бывший министр здравоохранения региона Юрий Ерофеев, сообщили РИА Новости в региональном СК.
Космос
В Оренбургском планетарии прокомментировали «День рождения» Плутона
Сегодня, 18 февраля, исполнилось 90 лет со дня открытия планеты Плутон. В Оренбургской области это астрономическое тело видно в телескоп.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Происшествия
В Москве задержали семерых исламистов
ФСБ в Москве и Московской области задержала участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*.
Происшествия
В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина
После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Происшествия
Свердловский чиновник признал вину по делу «Титановой долины»
Общество
Около 400 самолетов 737 MAX проверит Boeing из-за ветоши в баках
Новые самолёты Boeing 737 MAX, произведённые за последние месяцы, проверяются компанией после того, как в топливных баках нескольких самолетов были обнаружены посторонние предметы.
Общество
Путин почтил в Петербурге память Собчака
Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии pic.twitter.com/k3JemNCYBo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 19, 2020 Анатолий Собчак занял пост мэра Северной столицы 12 июня 1991 года.
Культура
Редкий выход: Екатерина Гусева пришла на премьеру с мужем-бизнесменом
Как всегда невероятно женственная Екатерина Гусева в элегантном и подчеркивающем фигуру платье, призналась, что не могла не посетить именно эту премьеру и пришла на нее в компании супруга Владимира Абашкина.
Общество
Политолог назвал абсурдным решение о выплате РФ $50 млрд по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Титов попросил Минобороны отдать подрядчикам долги на 34 млрд рублей
По подсчетам аппарата господина Титова, размер непогашенных долгов составляет минимум 34 млрд руб. В отправленном 2 февраля письме бизнес-омбусмен пожаловался господину Цаликову на "множество неурегулированных невыплат" подрядчикам со стороны предприятий ликвидированного несколько лет назад Федерального агентства специального строительства (Спецстрой).
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Шоу-бизнес
Сын звезды 90-х Екатерины Семеновой попал в реанимацию
Сегодня СМИ распространили тревожную новость о том, что сын звезды 90-х Екатерины Семеновой испытывает серьезные проблемы со здоровьем.
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
Шоу-бизнес
Максим Галкин похвастался успехами детей на лыжах
Юморист рассказал, что дети впервые в своей жизни встали на горные лыжи. Он показал, что брат и сестра делают большие успехи в этом деле.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам ограничить применение повышенных комиссий
Банки должны воздержаться от взимания повышенных комиссий по максимальному спектру «экономически обоснованных» операций, следует из новых методических рекомендаций ЦБ.
Происшествия
В Красноярске бабушка выгуливала ребенка на поводке
Мальчика протащили на поводке-вожжах в районе проспекта Мира Очевидцы рассказали ТВК, что до этого он громко кричал и плакал, не хотел идти за бабушкой.
Политика
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Музыка