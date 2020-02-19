Введение на территории России ограничения на въезд для граждан КНР обусловлено невозможностью обеспечивать карантин для тысяч человек, возможно зараженных коронавирусом. Об этом в среду, 19 февраля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова объяснила ограничения на въезд в Россию граждан Китая

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