Коронавирус
РИА НовостиГоликова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Середина следующей недели позволит понять, вышла ли Россия на пик заболеваемости COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она пояснила, что президент Владимир Путин не случайно выбрал дату до 30 апреля для введения нерабочих дней.
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Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
Десять человек c двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:33
Общество
Четвертый пациент в Нижегородской области скончался от коронавируса
Ранее в Нижегородской области скончались три пациентки с коронавирусом старше 80 лет, у всех пациенток были также сопутствующие хронические заболевания.
Kursk.com 14:15
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Происшествия
В Липецке в ДТП погиб мотоциклист
В Липецке в аварии погиб мотоциклист.
Обозреватель Врн 13:54
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
Вечерняя Москва 09:12
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
Музыка
В Большом театре прошел концерт в поддержку врачей
Россия – Культура 06:55
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi и Redmi могут стать водонепроницаемыми
С самого начала лидер китайского подразделения Xiaomi сообщил о том, что Redmi K30 Pro поддерживает IP53 и такой защиты вполне достаточно.
Дни24 13:07
Общество
В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
Наука
Химики предложили новый способ создания перовскитных солнечных элементов
Ученые факультета наук о материалах МГУ предложили новый способ создания перовскитных солнечных элементов.
Индикатор 12:39
Политика
Новак: «Северный поток-2» однозначно будет достроен
Министр энергетики России Александр Новак заявил телеканалу "Россия 1", что газопровод "Северный поток-2" однозначно будет реализован.
Газета.Ru 12:45
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
Энергетика
Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена
Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
Общество
Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву
Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
Вести.Ru 13:35
Происшествия
Под Курском полыхает трава на площади 5 гектаров
По информации Главного Управления МЧС по Курской области, в районе поселка Косиново на площади 5 гектаров горит сухая трава, мусор и покрышки.
Kursk.com 14:20
Кино
Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»
Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости 08:38
Наука
Новый коронавирус оказался в три раза опаснее по скорости размножения
Новый коронавирус, вызывающий COVID-19, может быстрее размножаться, но действует менее агрессивно, чем вирус, вызвавший вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (Sars) в 2003 году, показали ученые из Университета Гонконга (HKU), сообщает 11 апреля издание South China Morning Post.
ИА Красная Весна 11:03
Здоровье
32 новых случая коронавируса подтвердились в Нижегородской области
Напомним, что 9 апреля в области насчитывалось 87 случаев заболевания COVID-19, однако утром 10 апреля поступили данные о положительных тестах еще 32 человек.
Время Н 10 апреля в 04:09
Игры
GTA V показали с улучшенной графикой
Если вам интересно, как бы выглядела старая игра в современной обработке, то можете порадоваться: GTA V показали с улучшенной графикой.
Ferra 10:03
Экономика
Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Глава Минэнерго РФ Александр Новак допустил появление запрета на ввоз дешевого бензина для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Известия 13:39
Общество
Вывозной рейс из США в Россию состоится 14 апреля
Как сообщается в специальном телеграм-канале, созданном Минкомсвязью, рейс Аэрофлота для граждан России из Нью-Йорка в Москву вылет в 19:20 (местного времени).
Эхо Москвы 14:01
Происшествия
На въездах в Москву частично перекрыли движение
На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
Lenta.ru 13:23
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова попала в реанимацию
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации в научном исследовательском центре им. В. А. Алмазова в стабильном состоянии, сообщил ТАСС в воскресенье концертный директор Константин Сергеев.
ТАСС 04:50
Общество
Количество больных пневмонией в Москве за неделю выросло в два раза
Количество пациентов с пневмонией в Москве по сравнению с прошлой неделей выросло в два раза, постоянно растут число тяжелобольных с коронавирусной инфекцией и нагрузка на стационары.
Вечерняя Москва 05:17
Общество
Василий Уткин разочаровался в государстве
Мир новостей 08:16