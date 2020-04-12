Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГоликова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля

Середина следующей недели позволит понять, вышла ли Россия на пик заболеваемости COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она пояснила, что президент Владимир Путин не случайно выбрал дату до 30 апреля для введения нерабочих дней.
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Что произошло за день: воскресенье, 12 апреля

Интерфакс14:10

Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля

РИА Новости10:45

Голикова: о выходе России на плато по коронавирусу можно будет судить 14-16 апреля

Газета.Ru07:39

Голикова: 14-16 апреля будет ясно, прекратился ли рост числа заразившихся коронавирусом

ТАСС07:31

Голикова: Следующая неделя может стать решающей для распространения коронавируса в России. Нас ждет плато или рост заболеваний

Фонтанка.Ру07:00

Назван срок появления эффекта от мер самоизоляции

Известия06:46

Голикова оценила сроки появления эффекта от самоизоляции

РБК07:51
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В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

Десять человек c двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:33
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Четвертый пациент в Нижегородской области скончался от коронавируса

Ранее в Нижегородской области скончались три пациентки с коронавирусом старше 80 лет, у всех пациенток были также сопутствующие хронические заболевания.
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В Липецке в аварии погиб мотоциклист.
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В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве

Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
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Транспорт

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Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
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Наука

Химики предложили новый способ создания перовскитных солнечных элементов

Ученые факультета наук о материалах МГУ предложили новый способ создания перовскитных солнечных элементов.
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Политика

Новак: «Северный поток-2» однозначно будет достроен

Министр энергетики России Александр Новак заявил телеканалу "Россия 1", что газопровод "Северный поток-2" однозначно будет реализован.
Газета.Ru 12:45
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Общество

Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
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Энергетика

Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
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Общество

Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву

Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
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Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»

Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
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Новый коронавирус оказался в три раза опаснее по скорости размножения

Новый коронавирус, вызывающий COVID-19, может быстрее размножаться, но действует менее агрессивно, чем вирус, вызвавший вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (Sars) в 2003 году, показали ученые из Университета Гонконга (HKU), сообщает 11 апреля издание South China Morning Post.
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32 новых случая коронавируса подтвердились в Нижегородской области

Напомним, что 9 апреля в области насчитывалось 87 случаев заболевания COVID-19, однако утром 10 апреля поступили данные о положительных тестах еще 32 человек.
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Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Глава Минэнерго РФ Александр Новак допустил появление запрета на ввоз дешевого бензина для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
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Вывозной рейс из США в Россию состоится 14 апреля

Как сообщается в специальном телеграм-канале, созданном Минкомсвязью, рейс Аэрофлота для граждан России из Нью-Йорка в Москву вылет в 19:20 (местного времени).
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На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
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Певица Татьяна Буланова находится в реанимации в научном исследовательском центре им. В. А. Алмазова в стабильном состоянии, сообщил ТАСС в воскресенье концертный директор Константин Сергеев.
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Количество пациентов с пневмонией в Москве по сравнению с прошлой неделей выросло в два раза, постоянно растут число тяжелобольных с коронавирусной инфекцией и нагрузка на стационары.
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Татьяна Голикова
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Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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