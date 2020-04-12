Коронавирус

Взгляд.руВзгляд.руГоликова оценила возможность продления ограничений после 30 апреля

Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля.
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Татьяна Голикова
Я бы сейчас не делала никаких преждевременных выводов. Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, который мы ожидаем, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем.
— Татьяна Голикова, российский экономистКоммерсантъ 07:10

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