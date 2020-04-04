Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что полное прекращение международного сообщения - это временная мера. По ее словам, власти взяли тайм-аут, чтобы составить полные списки людей. которые хотят вернуться в Россию, а также установить график вывоза граждан.

Общество В России испытывают два прототипа вакцины от коронавируса Научный центр "Вектор" разработал 6 прототипов вакцин от коронавируса, прошли исследования на мышах, хорьках и кроликах, в настоящий момент проведена иммунизация приматов двумя прототипами вакцины, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

Общество Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса "Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.

Общество Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Общество В Москве объяснили правила изоляции Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество Минкомсвязь попросила интернет-сервисы снизить качество видео Министерство связи предполагает, что повышенная нагрузка на сети во время всеобщей самоизоляции может обрушить их, поэтому обратилось к крупным интернет-площадкам с просьбой ограничить максимальный уровень качества видеоконтента.

Политика Сокуров попросил главу СПЧ помочь «брошенным» за рубежом россиянам Режиссер, член Совета по правам человека при президенте Александр Сокуров направил письмо председателю совета Валерию Фадееву, в котором попросил принять меры для возвращения на родину россиян, которые застряли за границей из-за ограничений, принятых из-за пандемии коронавируса.

Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Общество Беременная невеста Джонсона пожаловалась на симптомы коронавируса Сам британский премьер уже на протяжении недели находится в самоизоляции в связи с заражением коронавирусной инфекцией.

Экономика Коронавирус. Названы саратовские предприятия, которые продолжат работу Как отмечается в документе, эти компании и предприятия имеют региональное значение и оказывают, в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в области.

Здоровье Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.