Коронавирус
Газета.RuГоликова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что полное прекращение международного сообщения - это временная мера. По ее словам, власти взяли тайм-аут, чтобы составить полные списки людей. которые хотят вернуться в Россию, а также установить график вывоза граждан.
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Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Общество
В России испытывают два прототипа вакцины от коронавируса
Научный центр "Вектор" разработал 6 прототипов вакцин от коронавируса, прошли исследования на мышах, хорьках и кроликах, в настоящий момент проведена иммунизация приматов двумя прототипами вакцины, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
Общество
Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса
"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
Общество
Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
СМИ узнали стоимость лечения от коронавируса в США
Зараженным коронавирусом американцам могут потребоваться десятки тысяч долларов для оплаты лечения, сообщил телеканал CNBC.
Происшествия
Число погибших при взрыве в подмосковной многоэтажке снова увеличилось
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве снова увеличилось. Об этом сообщили в МЧС России, передает ТАСС.
Политика
В Великобритании избрали нового лидера Лейбористской партии
Лейбористская партия Великобритании избрала своим новым лидером 57-летнего Кейра Стармера. Об этом 4 апреля сообщает Би-би-си.
Наука
Врачи рассказали, как поддерживать свои мышцы в тонусе
Шоу-бизнес
Виторган высказался о Собчак: «Сеет конфликты и мракобесие»
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Общество
Минкомсвязь попросила интернет-сервисы снизить качество видео
Министерство связи предполагает, что повышенная нагрузка на сети во время всеобщей самоизоляции может обрушить их, поэтому обратилось к крупным интернет-площадкам с просьбой ограничить максимальный уровень качества видеоконтента.
Политика
Сокуров попросил главу СПЧ помочь «брошенным» за рубежом россиянам
Режиссер, член Совета по правам человека при президенте Александр Сокуров направил письмо председателю совета Валерию Фадееву, в котором попросил принять меры для возвращения на родину россиян, которые застряли за границей из-за ограничений, принятых из-за пандемии коронавируса.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
Беременная невеста Джонсона пожаловалась на симптомы коронавируса
Сам британский премьер уже на протяжении недели находится в самоизоляции в связи с заражением коронавирусной инфекцией.
Общество
Предприятиям в Москве установили штрафы за нарушение ограничений
Власти Москвы установили штрафы для предприятий за нарушение ограничений в связи с распространением коронавируса.
Политика
Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать
Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
Экономика
Коронавирус. Названы саратовские предприятия, которые продолжат работу
Как отмечается в документе, эти компании и предприятия имеют региональное значение и оказывают, в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в области.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о 16 обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские силовики заявили в субботу, что зафиксировали 16 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Происшествия
Неизвестный с ножом убил двоих человек на юго-востоке Франции
На юго-востоке Франции неизвестный с ножом напал на совершавших покупки людей, заявила мэр города Роман-сюр-Изер Мари-Элен Торавал 4 апреля, передает агентство Reuters.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Теннис
Шарапова опубликовала свой номер телефона
Бывшая первая ракетка мира опубликовала свой номер телефона и предложила всем желающим писать ей.
Космос
Компания Accion собрала 11 миллионов долларов для создания космического двигателя размером с монету
В феврале компания объявила, что завершила свой последний раунд финансирования, собрав 11 миллионов долларов для расширения производства и набора персонала.
Шоу-бизнес
Тарасов подарил Костенко особняк, который строил вместе с Бузовой
Одним из новых даров стал особняк, который он строил вместе с предыдущей женой Ольгой Бузовой.