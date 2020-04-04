Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГоликова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что полное прекращение международного сообщения - это временная мера. По ее словам, власти взяли тайм-аут, чтобы составить полные списки людей, которые хотят вернуться в Россию, а также установить график вывоза граждан.
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Коронавирус в России, последние новости на 5 апреля 2020 года: застрявших за бугром начнут возвращать на следующей неделе

Комсомольская правда18:01

Новые графики вывоза россиян из-за границы власти РФ начнут формировать в понедельник

Интерфакс09:11

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

РИА Новости16:16

Российских туристов, застрявших за рубежом из-за коронавируса, снова начнут вывозить на родину уже с понедельника

Эхо Москвы15:02

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

РБК09:51

Голикова: Россия не останавливает вывоз граждан из-за рубежа, но взяла временный тайм-аут

ТАСС09:28

Как будут возвращать заблокированных за границей россиян и сколько им заплатят

Коммерсантъ15:28
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Происшествия

В Рязанской области мужчина застрелил пять человек

Российская газета 20:14
Здоровье

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Lenta.ru 18:44
Авто

Автомобили в США подешевеют, но будут менее экологичными

На днях американское агентство, которое отвечает за охрану окружающей среды, опубликовало скорректированные экологические нормы до 2026 года.
Car.ru 07:46
Культура

«Эпидемия» вошла в рейтинг Fresh TV Fiction

Сериал Павла Костомарова "Эпидемия" включила в свой рейтинг Fresh TV Fiction швейцарская исследовательская компания The WIT.
Ревизор.ру 02 апреля в 02:20
Общество

В Москве продезинфицируют общественные места

В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест для предотвращения распространения коронавируса.
Lenta.ru 17:39
Наука

Изучена опасность ополаскивателей для полости рта

Принято считать, что они способствуют оздоровлению и очищению полости рта, однако ученые решили тщательно изучить, так ли это на самом деле.
Anonsens 02 апреля в 14:28
Политика

Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Известия 19:07
Политика

США перехватили в Бангкоке партию купленных Германией масок

США в Бангкоке перехватили партию защитных масок от коронавируса COVID-19, заказанных Германией в Китае и предназначавшихся для берлинских полицейских, аварийных служб и медицинского персонала.
Газета.Ru 06:32
Экономика

Какие новосибирские компании попали в список системообразующих

В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
РБК Новосибирск вчера в 04:41
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:09
Здоровье

Вирусолог оценил влияние прививки от туберкулеза против коронавируса

Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус считает, что в России смертность от коронавируса может быть значительно ниже, так как каждый россиянин прививался в детстве от туберкулеза.
Live24 вчера в 08:57
Культура

Шесть российских музеев вошли в топ-100 самых посещаемых в мире

В топ-100 вошли шесть российских музеев, среди которых Эрмитаж, Музеи Кремля, Третьяковская галерея и Пушкинский музей.
ТАСС 02 апреля в 15:31
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Газета.Ru 11:50
Здоровье

Еще три жителя Алтайского края оказались с коронавирусом

В субботу, 4 апреля, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Алтайском крае сообщил, что еще у трех человек в регионе выявлен коронавирус.
Байкал24 19:41
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса

Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:47
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах

В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
9111.ru вчера в 14:03
Футбол

Лепсая: «Российский футбол столкнется с гораздо более глубоким кризисом, чем мы сейчас это видим»

Думаю, российский футбол столкнется с гораздо более глубоким кризисом, чем мы сейчас это видим.
Sport24.ru 08:03
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости 16:24
Энергетика

План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина

Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Новая газета 10:46
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня 11:30
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета 10:31
Происшествия

В Благовещенске в ДТП попала пожарная машина

В Благовещенске в ДТП попала пожарная машина, ехавшая на вызов. Инцидент произошел сегодня, 4 апреля, в первой половине дня.
ИА Порт Амур 06:09
Футбол

Максимилиан Филипп заявил, что пришел в «Динамо» за трофеями

Форвард «Динамо» Максимилиан Филипп сказал, что ставит перед собой цель завоевать трофей с командой.
Спорт-Экспресс 16:34
Музыка

Солист Little Big запустил альтернативное «Евровидение-2020»

Солист группы Little Big Илья Прусикин и видеоблогер Эльдар Джарахов запустили альтернативу "Евровидению" — домашний конкурс "Карантиновидение-2020".
Piter.tv 02 апреля в 05:01
Наука

Микроорганизмы вымерли не через недостаток кислорода

Геологи выяснили, что вымирание микроорганизмов по всей планете в прошлом случилось не по вине недостатка кислорода.
Goroday.ru 02 апреля в 05:10
Происшествия

В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына

Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в пятницу во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
РИА Новости 18:59
Армия и оружие

National Interest рассказало о необычном советском танке ИТ-1 «Дракон»

Журналисты американского издания The National Interest посвятили свой очередной материал необычному советском танку ИТ-1 «Дракон».
Военное дело 02 апреля в 14:53
Здоровье

В Амурской области выявили еще троих заболевших коронавирусом

В Амурской области выявлено еще три лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), эпидемиологически связанных с первым завозным случаем из Королевства Марокко.
Амур.инфо 04:25
Общество

Только те, кому до 65-ти: не в полном составе будут работать в «нерабочие дни» органы исполнительной власти ЕАО

Документом определена численность государственных служащих, которым предстоит работать в «нерабочие дни» с 4 по 30 апреля 2020 г. Пожилым чиновникам рекомендовано удалиться в самоизоляцию, сообщает РИА Биробиджан со ссылкой на сайт регионального правительства.
РИА Биробиджан 20:00
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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