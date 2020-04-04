Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГоликова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что полное прекращение международного сообщения - это временная мера. По ее словам, власти взяли тайм-аут, чтобы составить полные списки людей, которые хотят вернуться в Россию, а также установить график вывоза граждан.
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Коронавирус в России, последние новости на 5 апреля 2020 года: застрявших за бугром начнут возвращать на следующей неделе

Комсомольская правда18:01

Как будут возвращать заблокированных за границей россиян и сколько им заплатят

Коммерсантъ15:28

Новые графики вывоза россиян из-за границы власти РФ начнут формировать в понедельник

Интерфакс09:11

Российских туристов, застрявших за рубежом из-за коронавируса, снова начнут вывозить на родину уже с понедельника

Эхо Москвы15:02

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

РБК09:51

Голикова: Россия не останавливает вывоз граждан из-за рубежа, но взяла временный тайм-аут

ТАСС09:28

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

РИА Новости16:16
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Происшествия

Выросло количество жертв взрыва в Орехово-Зуеве

Вести.Ru 14:51
Общество

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.
РБК 12:01
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК 17:19
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости 16:24
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ вчера в 08:05
Происшествия

В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Интерфакс 05:59
Политика

Мадуро приказал мобилизовать артиллерию Венесуэлы для защиты страны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации национальной артиллерии для защиты Боливарианской Республики.
ТАСС вчера в 22:05
Общество

Коронавирус в России за сутки подтвердился у 582 человек

В России увеличилось число заболевших коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился еще у 582 человек.
MagadanMedia.ru 09:20
Энергетика

Трамп назвал ОПЕК незаконной структурой

ОПЕК — незаконная структура, которая уничтожает сама себя, заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.
РБК 18:53
Авто

Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в РФ

Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.
Автоновости дня вчера в 06:11
Политика

Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Интерфакс вчера в 19:05
Общество

Четверть заболевших коронавирусом в России не имеют симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 25% зараженных коронавирусом в России не наблюдаются симптомы болезни.
Pravda.Ru 09:47
Политика

Дипломаты поблагодарили соотечественников из США за помощь россиянам

Генеральное консульство России в Нью-Йорке поблагодарило соотечественников, живущих в США, за помощь гражданам РФ, которые временно не могут вернуться на родину.
РИА Новости 19:21
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:09
Экономика

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
РБК 17:38
Шоу-бизнес

Брухунова рассказала об отношении ее родителей к браку с Петросяном

Татьяна Брухунова ответила на вопрос одного из своих подписчиков об отношении ее родителей к браку с 74-летним юмористом.
iReactor 12:55
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 15:24
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Lenta.ru 15:59
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться во время карантина

Ранее телеведущий и доктор Евгений Комаровский перечислил продукты питания, которые стоит купить в условиях карантина.
RuNews24.ru 03:45
Общество

Оптимистичным назвали развитие ситуации с коронавирусом в России

В России сценарий развития коронавирусной инфекции весьма оптимистичный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус».
Live24 08:22
Спорт

Чемпионка ОИ Мамун призналась, что видео с шашлыками во время карантина ранило её сердце

RT на русском 16:28
Политика

Депутат Рады назвал санкции против Белоруссии вредительством Украине

Киев, 4 апреля 2020, 11:42 — REGNUM Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал представителей украинской власти за поддержку санкций ЕС против Белоруссии.
REGNUM 04:42
Футбол

Барриос купил для жителей родного города 500 продуктовых наборов

Чемпионат 14:38
Армия и оружие

В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов

Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.
Евразия Daily вчера в 10:26
Здоровье

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Lenta.ru 18:44
Футбол

Максим Калиниченко попросил остановить чемпионат Белоруссии

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказался в отношении чемпионата Белоруссии, который сейчас показывают по российскому телевидению.
Спорт-Экспресс 11:33
Политика

Британские лейбористы избрали нового лидера

В своем обращении новый глава лейбористов отметил, что для него "честь и привилегия" быть избранным лидером партии в такое сложное время.
РИА Новости 07:32
Шоу-бизнес

Виторган высказался о Собчак: «Сеет конфликты и мракобесие»

Privet-Rostov.ru 13:57
Космос

Что в США говорят о российских военных планах на космос

По мере развития Космических войск США, Россия продолжает укреплять свои собственные военные космические активы, пишет издание Defense News.
Газета.Ru вчера в 13:36
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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