Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что полное прекращение международного сообщения - это временная мера. По ее словам, власти взяли тайм-аут, чтобы составить полные списки людей, которые хотят вернуться в Россию, а также установить график вывоза граждан.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.

Происшествия В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт "Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.

Энергетика Трамп назвал ОПЕК незаконной структурой ОПЕК — незаконная структура, которая уничтожает сама себя, заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.

Авто Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в РФ Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.

Политика Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.

Политика Дипломаты поблагодарили соотечественников из США за помощь россиянам Генеральное консульство России в Нью-Йорке поблагодарило соотечественников, живущих в США, за помощь гражданам РФ, которые временно не могут вернуться на родину.

Экономика Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.

Политика Депутат Рады назвал санкции против Белоруссии вредительством Украине Киев, 4 апреля 2020, 11:42 — REGNUM Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал представителей украинской власти за поддержку санкций ЕС против Белоруссии.