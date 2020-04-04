Коронавирус
Газета.RuГоликова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что полное прекращение международного сообщения - это временная мера. По ее словам, власти взяли тайм-аут, чтобы составить полные списки людей, которые хотят вернуться в Россию, а также установить график вывоза граждан.
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Общество
Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса
Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.
Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Происшествия
В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт
"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Политика
Мадуро приказал мобилизовать артиллерию Венесуэлы для защиты страны
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации национальной артиллерии для защиты Боливарианской Республики.
Общество
Коронавирус в России за сутки подтвердился у 582 человек
В России увеличилось число заболевших коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился еще у 582 человек.
Энергетика
Трамп назвал ОПЕК незаконной структурой
ОПЕК — незаконная структура, которая уничтожает сама себя, заявил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.
Авто
Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в РФ
Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.
Политика
Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Общество
Четверть заболевших коронавирусом в России не имеют симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 25% зараженных коронавирусом в России не наблюдаются симптомы болезни.
Политика
Дипломаты поблагодарили соотечественников из США за помощь россиянам
Генеральное консульство России в Нью-Йорке поблагодарило соотечественников, живущих в США, за помощь гражданам РФ, которые временно не могут вернуться на родину.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Экономика
Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы
Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
Шоу-бизнес
Брухунова рассказала об отношении ее родителей к браку с Петросяном
Татьяна Брухунова ответила на вопрос одного из своих подписчиков об отношении ее родителей к браку с 74-летним юмористом.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться во время карантина
Ранее телеведущий и доктор Евгений Комаровский перечислил продукты питания, которые стоит купить в условиях карантина.
Общество
Оптимистичным назвали развитие ситуации с коронавирусом в России
В России сценарий развития коронавирусной инфекции весьма оптимистичный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус».
Спорт
Чемпионка ОИ Мамун призналась, что видео с шашлыками во время карантина ранило её сердце
Политика
Депутат Рады назвал санкции против Белоруссии вредительством Украине
Киев, 4 апреля 2020, 11:42 — REGNUM Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал представителей украинской власти за поддержку санкций ЕС против Белоруссии.
Армия и оружие
В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов
Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.
Здоровье
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Футбол
Максим Калиниченко попросил остановить чемпионат Белоруссии
Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказался в отношении чемпионата Белоруссии, который сейчас показывают по российскому телевидению.
Политика
Британские лейбористы избрали нового лидера
В своем обращении новый глава лейбористов отметил, что для него "честь и привилегия" быть избранным лидером партии в такое сложное время.
Шоу-бизнес
Виторган высказался о Собчак: «Сеет конфликты и мракобесие»
Космос
Что в США говорят о российских военных планах на космос
По мере развития Космических войск США, Россия продолжает укреплять свои собственные военные космические активы, пишет издание Defense News.