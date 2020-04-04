Коронавирус
Газета.RuВласти намерены возобновить вывоз россиян из-за рубежа
Власти подготовят график возвращения граждан России из-за рубежа в понедельник, 6 апреля, после чего вывоз россиян будет возобновлен, заявила вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Мы никого не бросаем, мы сделаем цивилизованный график прилета на территорию Российской Федерации с одной лишь целью — обеспечить здоровье тех, кто здесь сегодня живет.
— Татьяна Голикова, российский экономистМР7.ру 10:20
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