Мы никого не бросаем, мы сделаем цивилизованный график прилета на территорию Российской Федерации с одной лишь целью — обеспечить здоровье тех, кто здесь сегодня живет.

Власти подготовят график возвращения граждан России из-за рубежа в понедельник, 6 апреля, после чего вывоз россиян будет возобновлен, заявила вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Космос Третий прототип Starship компании SpaceX разрушился при испытании Прототип многоразового космического корабля Starship SN3 американской компании SpaceX разрушился при испытаниях на стартовой площадке вблизи деревни Бока-Чика в штате Техас 3 апреля.

Происшествия В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт "Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.

Общество В России за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом За последние сутки в России умерли девять пациентов с положительным тестом на коронавирус, сообщил штаб по борьбе с распространением инфекции.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Общество Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.

Общество Власти Кубани упростили получение спецпропусков в условиях карантина для автовладельцев Накануне сообщалось, что с четверга на Кубани началась выдача пропусков на передвижение по краю на личном транспорте, в пятницу в Краснодаре в администрациях внутригородских округов возникли очереди на их получение.

Общество Россия на время приостановила вывоз граждан из-за рубежа С сегодняшнего дня, 4 апреля, в связи с коронавирусом Россия приостанавливает международные рейсы и чартеры, которые возвращают россиян и жителей стран СНГ из-за рубежа.

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Политика Аль Сауд ответил на «приписываемое Путину» заявление Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что "приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из СМИ, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности".

Здоровье Главный нарколог России предлагает ограничить продажу алкоголя Москва, 4 апреля 2020, 15:55 — REGNUM Главный наркологический врач Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Брюн считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя в стране на период нерабочих дней.