Коронавирус

РБКРБКГоликова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан из-за рубежа, которые застряли за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу. Об этом на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
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Голикова: Россия не останавливает вывоз граждан из-за рубежа, но взяла временный тайм-аут

ТАСС09:28

Голикова объяснила задержку с возвращением россиян на родину

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Новые графики вывоза россиян из-за границы власти РФ начнут формировать в понедельник

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Власти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника

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Голикова назвала тайм-аутом приостановку вывоза россиян из-за рубежа

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Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

РБК09:25
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Происшествия

Шесть человек извлечены из-под завалов рухнувшего дома в Орехово-Зуеве

Газета.Ru 08:07
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Здоровье

Российский доктор сравнил коронавирус и атипичную пневмонию

Ранее сообщалось, что в России испытания вакцины от коронавируса на животных завершат к концу апреля.
Аргументы недели 07:40
Общество

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля

Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Обозреватель Врн вчера в 13:40
Шоу-бизнес

Певица Pink заразилась коронавирусом

У американской певицы Pink был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила сама артистка в сети Twitter.
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Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
Общество

В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
Gazeta.SPb вчера в 12:35
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:45
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как преимущественно передается коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в 96% коронавирус передается капельным путем, пишет ТАСС.
Газета.Ru 08:48
Общество

В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях

В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение.
РБК 05:06
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ вчера в 04:38
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Происшествия

Больные коронавирусом в Новосибирске идут на поправку

Напомним, что десятый, случай заражения коронавирусом был подтвержден в Новосибирске 1 апреля.
Прецедент-Новосибирск вчера в 06:49
Здоровье

Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Российская газета 01:05
Здоровье

Врачи рассказали о своей работе во время эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке

Телеканал NBC News выпустил репортаж, в котором врачи рассказывают о том, с чем пришлось столкнуться во время эпидемии коронавируса в Нью-Йорке.
Аргументы и Факты 09:20
Наука

Специалисты выяснили, как хронический стресс меняет мозг

Учёные выявили, что в период стресса гематоэнцефалический барьер, которым защищен человеческий мозг, имеет свойство разрушаться, и в мозг попадают циркулирующие воспалительные белки.
Vevby.ru 02 апреля в 13:26
Общество

Ни один прогноз по коронавирусу не подтвердился, заявила Голикова

Ни один прогноз по заболеваемости коронавирусом не подтвердился, ни одна математическая модель не может полностью учесть влияние всех мер для купирования заболевания, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 09:36
Хоккей

Александр Овечкин рассказал, когда в последний раз плакал

Александр Овечкин вспомнил, когда в последний раз плакал.
Спорт день за днем 06:47
Технологии

«COVID-19 — тяжёлый вирус»: инфекционист рассказал, как избавить вещи от опасной инфекции

Инфекционист из Ярославля рассказал, как можно убить вирус и обезопасить свои вещи.
Новости Ярославля 76.ru 06:01
Происшествия

Мужчина с ножом напал на прохожих во Франции

11 марта в австралийском Мельбурне мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего два человека погибли и еще двое были ранены.
Известия 08:36
Экономика

Правительство начало обсуждать прямые субсидии малому бизнесу

Правительство обсуждает возможность введения прямого субсидирования малого бизнеса, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе разговора с президентом бизнес-школы «Сколково» Андреем Шароновым в рамках проекта «Антихрупкость 2020».
РБК 10:00
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 02 апреля в 12:27
Происшествия

Арестован вице-губернатор Кировской области

Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, который был задержан с поличным при получении крупной суммы денег.
RT на русском 08:23
Общество

В Краснодаре продлят действие ранее выданных предприятиями пропусков

Согласно постановлению губернатора региона, введена новая форма пропусков для граждан, теперь выдавать их имеют право только муниципалитеты.
Деловая газета. Юг 07:21
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Гендиректор «Зенита» назвал крайнюю дату возобновления РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о возможных сроках возобновления российской Премьер-Лиги.
Metaratings 09:26
Общество

Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Правительство приняло постановление о запрете возбуждения дел о банкротстве в отношении определенных должников, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru 04:28
Общество

В Китае почтили память умерших от коронавируса

В Китае почтили память умерших от коронавируса минутой молчания.
Lenta.ru 04:52
Здоровье

Очаг распространения коронавируса в Княжпогостской больнице купирован

Очаг распространения коронавируса в Княжпогостской ЦРБ купирован, передают в официальной группе "ВКонтакте" пресс-службы главы Коми.
КП - Сыктывкар 09:23
Общество

Минкомсвязь рекомендовало интернет-компаниям ограничить качество видео

Москва, 3 апреля 2020, 23:59 — REGNUM Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций направило письмо интернет-компаниям с просьбой ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента для снижения нагрузки на сети, передаёт 3 апреля «Российская газета».
REGNUM вчера в 16:59
Наука

Ученые изучили «годовые кольца» зубов

Американские исследователи рассказали, что им удалось обнаружить «отпечатки» событий из жизни после изучения «годовых колец» зубов.
Anonsens 02 апреля в 04:17
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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