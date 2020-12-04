Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РБК
РБК

Голикова объяснила расхождение данных по COVID-19 у Росстата и оперштаба

Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге заявила, что в России не занижается статистика по распространению коронавирусной инфекции. Запись ее выступления опубликована на сайте Кабмина. «Хочу сказать, что и данные оперативного штаба, и данные Росстата являются достоверными», — заявила она.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Голикова объяснила различия в данных по смертности от COVID-19

RT на русскомвчера в 15:16
Взгляд.ру

Врач объяснил, почему Западу выгодно обвинять Россию в фальсификации статистики по COVID

Взгляд.рувчера в 13:05
LentaChel.ru

Статистика ковидной смертности в США почти сравнялась с официальной российской

LentaChel.ruвчера в 02:26
Национальная служба новостей

Голикова: Российская статистика по коронавирусу достоверна

Национальная служба новостейвчера в 10:59
Интерфакс

Голикова объяснила различия в данных оперштаба и Росстата по смертности от COVID

Интерфаксвчера в 10:56
ТАСС

Голикова заявила, что Россия никогда не скрывала данных по смертности из-за коронавируса

ТАССвчера в 10:26
РИА Новости

Голикова объяснила различия в данных по смертности от COVID-19

РИА Новостивчера в 11:00

В Роспотребнадзоре описали отличия повторного заражения от рецидива COVID-19

Для доказательства повторного заражения коронавирусом нового типа необходимо проводить исследование геномов выделенных вирусов, рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев "Российской газете".
В Роспотребнадзоре описали отличия повторного заражения от рецидива COVID-19
Газета.Ru23:20

Пациент Россия стабилизируется? В аптеках страны появляются противовирусные, медики констатируют: на ковид стали вызывать меньше. Почему радоваться рано — в обзоре «Синдиката»

В 17 регионах России осталось менее 5% свободных коек для больных коронавирусом.
Новая газетавчера в 04:01

ООН: тяжелейший за 75 лет гуманитарный кризис может наступить в 2021 году

Миру в 2021 году грозит тяжелейший за 75 лет гуманитарный кризис, если страны не предоставят необходимого финансирования, заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.
Коммерсантъвчера в 14:14

Стало известно о первых случаях COVID-19 в США в декабре 2019 года

Проведенные в США тестирования показали, что первые случаи заражения коронавирусом нового типа в стране произошли в декабре 2019 года, это позволяет прийти к выводу, что COVID-19 уже распространялся по миру за несколько недель до того, как в Китае зарегистрировали первые случаи заболевания.
Lenta.ru1 декабря в 17:28

В России стартовал второй сезон конкурса «Мастера гостеприимства»

Более 20 тысяч профессиональных экскурсоводов и любителей, менеджеры evant- и туристических агентств, ресторанов, отелей и музеев приняли участие в первом сезоне всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».
Татарстан-243 декабря в 05:11

ЕС не комментирует идею исключить Венгрию и Польшу из Фонда восстановления экономики

Евросоюз не комментирует предложение исключить Венгрию и Польшу из Фонда восстановления экономики после пандемии за блокировку ими семилетнего бюджетного плана сообщества на 2021-2027 годы.
ТАССвчера в 04:59

Путин назначил Чубайса спецпредставителем по связям с международными организациями

Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Российская газетавчера в 12:37

ВСУ разместили около 250 единиц военной техники на фронте в Донбассе

«Зафиксировано 245 единиц техники и тяжелых вооружений, в числе которых 142 танка, девять РСЗО «Град», 85 единиц самоходной и буксируемой артиллерии калибром от 100 до 203 мм, семь ЗРК «Бук», один ПТРК», — говорится в сообщении.
ФАН2 декабря в 01:55