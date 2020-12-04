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Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге заявила, что в России не занижается статистика по распространению коронавирусной инфекции. Запись ее выступления опубликована на сайте Кабмина. «Хочу сказать, что и данные оперативного штаба, и данные Росстата являются достоверными», — заявила она.