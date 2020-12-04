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Интерфакс
Интерфакс

Голикова объяснила различия в данных оперштаба и Росстата по смертности от COVID

Отчет Росстата отобразит смертность от COVID "10 декабря будет подготовлена официальная отчетность (Росстата) за 10 месяцев 2020 года и в этой статистической отчетности, помимо общих показателей смертности, мы увидим смертность от COVID", - сообщила Голикова на брифинге в пятницу.В источнике
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Эхо Москвы

Татьяна Голикова назвала достоверными данные оперативного штаба и Росстата по смертности от коронавируса

Эхо Москвы01:31
Фонтанка.Ру

Голикова: Мы никогда не скрывали смертность, но с Росстатом данные могут расходиться

Фонтанка.Рувчера в 11:03
Интерфакс

Голикова объяснила различия в данных оперштаба и Росстата по смертности от COVID

Интерфаксвчера в 10:56
Национальная служба новостей

Голикова: Российская статистика по коронавирусу достоверна

Национальная служба новостейвчера в 10:59
РИА Новости

Голикова объяснила различия в данных по смертности от COVID-19

РИА Новостивчера в 11:00
ФАН

Голикова заявила о достоверности данных по COVID-19 в России

ФАНвчера в 10:26
ТАСС

Голикова заявила, что Россия никогда не скрывала данных по смертности из-за коронавируса

ТАССвчера в 10:26

В Роспотребнадзоре объяснили отличия повторного заражения коронавирусом от рецидива

Доказательством повторного инфицирования являются различия между первым и вторым штаммами в вирусных геномах, пишет в субботу "Российская газета" со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
ТАСС20:51

ВТБ предупредил о мошенничестве с фальшивыми квитанциями за ЖКУ

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Коммерсантъвчера в 01:49

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ПолитРоссиявчера в 13:31

Deutsche Bank: рынок акций США стоит дороже, чем накануне Великой Депрессии

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Profinance.ruвчера в 06:54

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Киев, 5 декабря 2020, 06:01 — REGNUM Несколько миллиардов долларов в год будет терять экономика Украины после начала функционирования газопровода «Северный поток-2», считает специалист Института стратегических исследований Юрий Корольчук, сообщает интернет-издание «Страна.ua».
REGNUM22:01