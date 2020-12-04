Голикова объяснила различия в данных оперштаба и Росстата по смертности от COVID
Отчет Росстата отобразит смертность от COVID "10 декабря будет подготовлена официальная отчетность (Росстата) за 10 месяцев 2020 года и в этой статистической отчетности, помимо общих показателей смертности, мы увидим смертность от COVID", - сообщила Голикова на брифинге в пятницу.В источнике
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Фонтанка.Рувчера в 11:03
Голикова объяснила различия в данных оперштаба и Росстата по смертности от COVID
Интерфаксвчера в 10:56