Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Piter.tv Дума ТВ РЕН ТВ ФАН ТК Звезда Москва 24 Телеканал 360° ТК Звезда РЕН ТВ Дума ТВ CarsWeek.ru Известия Piter.tv МИР 24 Piter.tv Дума ТВ Известия Москва 24 НТВ Известия РЕН ТВ Городовой Телеканал 360° НТВ

Отчет Росстата отобразит смертность от COVID "10 декабря будет подготовлена официальная отчетность (Росстата) за 10 месяцев 2020 года и в этой статистической отчетности, помимо общих показателей смертности, мы увидим смертность от COVID", - сообщила Голикова на брифинге в пятницу.