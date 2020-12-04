Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Интерфакс
Интерфакс

Голикова объяснила различия в данных оперштаба и Росстата по смертности от COVID

Отчет Росстата отобразит смертность от COVID "10 декабря будет подготовлена официальная отчетность (Росстата) за 10 месяцев 2020 года и в этой статистической отчетности, помимо общих показателей смертности, мы увидим смертность от COVID", - сообщила Голикова на брифинге в пятницу.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Голикова объяснила различия в данных по смертности от COVID-19

RT на русскомвчера в 15:16
Взгляд.ру

Врач объяснил, почему Западу выгодно обвинять Россию в фальсификации статистики по COVID

Взгляд.рувчера в 13:05
ТАСС

Голикова заявила, что Россия никогда не скрывала данных по смертности из-за коронавируса

ТАССвчера в 10:26
Национальная служба новостей

Голикова: Российская статистика по коронавирусу достоверна

Национальная служба новостейвчера в 10:59
Интерфакс

Голикова объяснила различия в данных оперштаба и Росстата по смертности от COVID

Интерфаксвчера в 10:56
РИА Новости

Голикова объяснила различия в данных по смертности от COVID-19

РИА Новостивчера в 11:00
LentaChel.ru

Статистика ковидной смертности в США почти сравнялась с официальной российской

LentaChel.ruвчера в 02:26

Парламент Молдавии урезал полномочия президента и повысил статус русского языка

Парламент Молдавии одобрил в первом чтении проекты законов по таким резонансным вопросам, как повышение статуса русского языка в республике, отмена запрета на вещание телеканалов РФ, укрепление статуса Гагаузской автономии и других.
Парламент Молдавии урезал полномочия президента и повысил статус русского языка
ТАССвчера в 17:33

FT сообщила о схеме на десятки миллионов долларов для зятя Назарбаева

Зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и член совета директоров «Газпрома» Тимур Кулибаев получил по меньшей мере десятки миллионов долларов на контрактах, связанных со строительством газопровода из Центральной Азии в Китай, пишет Financial Times.
РБК3 декабря в 13:23

В Калифорнии утвердили итоги выборов, гарантировав Байдену 279 голосов выборщиков

Напомним, члены коллегии должны проголосовать 14 декабря Согласно публикации издания Associated Press, в американском штате Калифорния, который дает 55 голосов выборщиков, были утверждены итоги выборов президента США, состоявшихся 3 ноября.
Центральная Служба Новостей22:35

Прожиточный минимум для пенсионеров в Мордовии подняли на 498 рублей

В Мордовии депутаты, в ходе 51-ой сессии Государственного Собрания республики 6 созыва, подняли прожиточный минимум для пенсионеров, передаёт mordovmedia.ru.Согласно решению, с 1 января 2021 года этот показатель будет в размере 9020 рублей.
Вестниквчера в 02:06

Цунода завоевал финальный поул сезона Ф2, Шумахер попал в аварию

Хаотичная квалификация на короткой трассе в Бахрейне завершилась под красными флагами: лидер сезона Мик Шумахер, готовясь к решающему быстрому кругу, был невнимателен при обгоне Роя Ниссани – их машины столкнулись, засыпав трассу обломками и вынудив судей остановить сессию досрочно.
Motorsport.com Россиявчера в 12:29

СК проводит проверку после дебоша в самолете Владивосток – Красноярск

Следователи начали проверку после дебоша на борту самолета, выполнявшего рейс Владивосток – Красноярск, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Дарью Немцеву.
Газета.Ru22:02