Общество

РБКРБКГоликова объяснила разницу в зарплатах российских врачей

Разница в оплате труда врачей обусловлена различными порядками установления должностного оклада в регионах России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Голикова объяснила разрыв в зарплатах врачей разными порядками установления окладов

Разница в зарплатах врачей в регионах связана с тем, что оклады устанавливаются как на уровне субъекта, так и на уровне руководителя медицинской организации.
ТАСС04:08

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Голикова рассказала о решении вопроса с разницей в оплате труда врачей

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Lenta.ru04:45

Голикова объяснила разрыв в зарплатах врачей разными порядками установления окладов

ТАСС04:08

Голикова объяснила разрыв в зарплатах российских врачей

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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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