Общество
РБКГоликова объяснила разницу в зарплатах российских врачей
Разница в оплате труда врачей обусловлена различными порядками установления должностного оклада в регионах России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
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Разница в зарплатах врачей в регионах связана с тем, что оклады устанавливаются как на уровне субъекта, так и на уровне руководителя медицинской организации.ТАСС04:08
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