Политика

REGNUMREGNUMГоликова объяснила разницу в зарплатах врачей в регионах

Врачи в российских регионах получают разную зарплату, так как оклады устанавливаются и на уровне субъекта, и на уровне руководителя медицинской организации. При этом регионы не всегда следуют отраслевым рекомендациям по зарплатам, заявила журналистам 20 декабря вице-премьер Татьяна Голикова.
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Голикова объяснила разрыв в зарплатах врачей разными порядками установления окладов

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Голикова объяснила разницу в зарплатах врачей в регионах

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Россия будет стремиться заключить соглашение по транзиту газа с Украиной, заявил российский лидер Владимир Путин.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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