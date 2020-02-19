Ранее в правительстве заявили, что с 20 февраля Россия приостановит въезд граждан КНР. Временное ограничение на въезд граждан Китая в Россию вызвано большим числом въезжающих и последующей нагрузкой на медработников, которые обеспечивают им карантин. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова объяснила запрет на въезд в Россию для граждан Китая

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