Ранее в правительстве заявили, что с 20 февраля Россия приостановит въезд граждан КНР. Временное ограничение на въезд граждан Китая в Россию вызвано большим числом въезжающих и последующей нагрузкой на медработников, которые обеспечивают им карантин. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова объяснила запрет на въезд в Россию для граждан Китая

Энергетика «Газпром» обсудил с OMV AG СП-2 В среду, 19 февраля, руководитель ПАО "Газпром" Алексей Миллер и исполнительный директор австрийской компании OMV AG Райнер Зеле провели в Москве рабочую встречу, в ходе которой стороны обсудили двустороннее сотрудничество в энергетической сфере, а также строительство газопровода "Северный поток - 2" (СП-2).

Происшествия На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости».

Происшествия Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".

Энергетика Нефть держится выше $57 за баррель Нефть марки Brent слегка просела в ходе торгов 17 февраля, однако продолжает держаться выше отметки $57 за баррель.

Космос Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

Экономика Минфин РФ одобрил компенсацию авиакомпаниям в размере 1,6 млрд рублей Министерство финансов России одобрило предложенный Министерством транспорта объем денежной компенсации десяти российским авиаперевозчикам за временное прекращение перелетов в КНР в 1,6 млрд рублей, заявил 19 февраля глава Минтранса Евгений Дитрих, передает ТАСС.

Происшествия Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

Экономика Что случилось за ночь. Главные новости РБК Несмотря на рост, общий размер российского рынка в 2019 году составил чуть больше 1% от глобально рынка M & A и почти вдвое меньше рекордного уровня 2013 года, отмечает глава отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.

Общество ФСБ выявила пятый использовавшийся для сообщений о минировании сервис Как уточнили в ФСБ, 13 февраля с сервиса поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, включая суды и детские сады Петродворцового района города.

Киберспорт Winstrike распустила состав по Dota 2 и уволила тренера Российский клуб Winstrike Team принял решение расстаться со всеми игроками состава по дисциплине Dota 2. Все игроки, в том числе Василий AfterLife Шишкин, Илья ALOHADANCE Коробкин и Владимир RodjER Никогосян, стали свободными агентами и могут продолжить карьеру в других клубах.