Общество
ТК ЗвездаГоликова объяснила запрет на въезд в Россию для граждан Китая
Ранее в правительстве заявили, что с 20 февраля Россия приостановит въезд граждан КНР. Временное ограничение на въезд граждан Китая в Россию вызвано большим числом въезжающих и последующей нагрузкой на медработников, которые обеспечивают им карантин. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:27, Ашберн
Энергетика
«Газпром» обсудил с OMV AG СП-2
В среду, 19 февраля, руководитель ПАО "Газпром" Алексей Миллер и исполнительный директор австрийской компании OMV AG Райнер Зеле провели в Москве рабочую встречу, в ходе которой стороны обсудили двустороннее сотрудничество в энергетической сфере, а также строительство газопровода "Северный поток - 2" (СП-2).
Общество
Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда
Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.
Происшествия
На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин
Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости».
Культура
Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Энергетика
Нефть держится выше $57 за баррель
Нефть марки Brent слегка просела в ходе торгов 17 февраля, однако продолжает держаться выше отметки $57 за баррель.
Здоровье
Минздрав наградил работавших в условиях карантина тюменских медиков
Минздрав наградил медработников, обеспечивавших медицинский уход за россиянами в тюменском санатории «Градостроитель» после их эвакуации из Китая, сообщила пресс-служба ведомства.
Космос
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
Футбол
19-летний Эрлинг Холанн из «Боруссии» установил рекорд Лиги чемпионов
Лучший игрок матча «Боруссия» - «ПСЖ» (2:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Эрлинг Холанн установил необычный для турнира рекорд.
Общество
СМИ узнали о решении Батуриной продать отель в Дублине за €85 млн
Предпринимательница и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина выставила на продажу четырехзвездочный отель Morrison в Дублине, пишет The Irish Times.
Общество
Королева запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на своих титулах
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогам Сассекским использовать торговую марку Sussex Royal, чтобы зарабатывать на своих проектах.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»
Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Музыка
Игорь Крутой предложил кандидата от России на Евровидение
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Экономика
Минфин РФ одобрил компенсацию авиакомпаниям в размере 1,6 млрд рублей
Министерство финансов России одобрило предложенный Министерством транспорта объем денежной компенсации десяти российским авиаперевозчикам за временное прекращение перелетов в КНР в 1,6 млрд рублей, заявил 19 февраля глава Минтранса Евгений Дитрих, передает ТАСС.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Экономика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Несмотря на рост, общий размер российского рынка в 2019 году составил чуть больше 1% от глобально рынка M & A и почти вдвое меньше рекордного уровня 2013 года, отмечает глава отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Общество
Водонаева обратилась в полицию после эфира на Первом канале
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Общество
ФСБ выявила пятый использовавшийся для сообщений о минировании сервис
Как уточнили в ФСБ, 13 февраля с сервиса поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, включая суды и детские сады Петродворцового района города.
Киберспорт
Winstrike распустила состав по Dota 2 и уволила тренера
Российский клуб Winstrike Team принял решение расстаться со всеми игроками состава по дисциплине Dota 2. Все игроки, в том числе Василий AfterLife Шишкин, Илья ALOHADANCE Коробкин и Владимир RodjER Никогосян, стали свободными агентами и могут продолжить карьеру в других клубах.
Общество
Перед концертом памяти Собчака журналистам измерили температуру
До начала концерта в память о первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке в филармонии имени Шостаковича у журналистов измерили температуру тела, ожидается, что в памятном мероприятии примет участие президент России Владимир Путин, передает корреспондент РИА Новости.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Лолиты сообщил о ее наркозависимости
Здоровье
В Екатеринбурге родителей болеющей СМА девочки вызвали на допрос в СК
Следственный комитет вызвал на допрос родителей пятимесячной жительницы Екатеринбурга Ани Новожиловой, страдающей спинальной мышечной атрофией.