РИА НовостиГоликова объявила о переходном периоде по введению QR-кодов до 1 февраля 2022 годаПри введении QR-кодов переходный период в России продлится до 1 февраля 2022 года.ТАССВице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России устанавливается переходный период сроком до 1 февраля для вакцинации граждан от COVID-19.Национальная служба новостейПравительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах.ТАССРечь идет о требовании иметь QR-код вакцинированного или переболевшего коронавирусом во время международных и междугородних поездок и полетов с 1 февраля следующего года.Российская газетаЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейГородовойМоя Москва.онлайнИзвестияМИР 24РИА НовостиМой БрянскРЕН ТВREGNUMHandyNewsРосбалтВечерняя МоскваРамблерiReactorФАНGazeta.SPbCT newsLive24Znak.comПолитика СегодняLacmus.lifeИзвестияПрофильТК ЗвездаLife.ruRT на русскомПодробнее о событииГоликова объявила о переходном периоде по введению QR-кодов до 1 февраля 2022 годаРИА Новости17:14Вице-премьер Голикова: при введении QR-кодов объявят переходный период до 1 февраля 2022Lenta.ru17:20Голикова объявила переходный период для введения QR-кодов до 1 февраляГазета.Ruвчера в 11:21Переходный период при введении QR-кодов продлится до 1 февраляТАССвчера в 12:26В России установили переходный период до 1 февраля для вакцинацииМосква-Баку.ruвчера в 11:41В России установят переходный период для введения QR-кодов до 1 февраляRT на русскомвчера в 11:34Переходный период при введении QR-кодов продлится в РФ до 1 февраляМосква 24вчера в 13:16Показать ещёОценить5,4KПоделиться