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Голикова объявила о переходном периоде по введению QR-кодов до 1 февраля 2022 года

При введении QR-кодов переходный период в России продлится до 1 февраля 2022 года.
ТАСС
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России устанавливается переходный период сроком до 1 февраля для вакцинации граждан от COVID-19.
Национальная служба новостей
Правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах.
ТАСС
Речь идет о требовании иметь QR-код вакцинированного или переболевшего коронавирусом во время международных и междугородних поездок и полетов с 1 февраля следующего года.
Российская газета

Подробнее о событии

Голикова объявила о переходном периоде по введению QR-кодов до 1 февраля 2022 года
РИА Новости17:14
Вице-премьер Голикова: при введении QR-кодов объявят переходный период до 1 февраля 2022
Lenta.ru17:20
Голикова объявила переходный период для введения QR-кодов до 1 февраля
Газета.Ruвчера в 11:21
Переходный период при введении QR-кодов продлится до 1 февраля
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В России установили переходный период до 1 февраля для вакцинации
Москва-Баку.ruвчера в 11:41
В России установят переходный период для введения QR-кодов до 1 февраля
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