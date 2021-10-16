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Голикова объявила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19

Как сообщает “Российская газета”, на портале стопкоронавирус.рф, где с начала пандемии публикуются актуальные данные, теперь появилась карта вакцинации в России.
FBM.ru
По словам Голиковой, данные о вакцинации и тепловая карта будут меняться каждую неделю, исходя из средненедельных показателей по заболеваемости по субъектам РФ, а также исходя из данных по вакцинации, накопленных за неделю.
Москва 24
О вакцинации можно судить по данным о количестве привитых первым компонентом вакцины и тех, у кого «полностью законченная вакцинация».
Национальная служба новостей
За последние сутки в России зафиксировали 33 208 новых случаев заболевания коронавирусом, 21 883 случая выздоровления и 1002 летальных исхода.
РБК

С чего всё началось

Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации как в целом по Российской Федерации, так и в регионах, — сказала
 Голикова.

Подробнее о событии

В России запустили счётчик вакцинации от COVID-19
RT на русском07:00
Голикова заявила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 на стопкоронавирус.рф
РИА Новости06:32
Голикова: На портале стопкоронавирус.рф запустили счетчик вакцинации от COVID-19
Национальная служба новостей06:18
На портале стопкоронавирус.рф запущен счетчик вакцинации от COVID-19
Глас Народа06:14
Счетчик вакцинации от COVID-19 запущен на портале стопкоронавирус.рф
Агентство Москва06:13
Вице-премьер РФ Голикова сообщила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 и карты по эпидситуации
ПРАЙМ06:01
Правительство обнародовало счетчик вакцинации в регионах
Российская газета06:00

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