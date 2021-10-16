Газета.RuГоликова объявила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19Как сообщает “Российская газета”, на портале стопкоронавирус.рф, где с начала пандемии публикуются актуальные данные, теперь появилась карта вакцинации в России.FBM.ruПо словам Голиковой, данные о вакцинации и тепловая карта будут меняться каждую неделю, исходя из средненедельных показателей по заболеваемости по субъектам РФ, а также исходя из данных по вакцинации, накопленных за неделю.Москва 24О вакцинации можно судить по данным о количестве привитых первым компонентом вакцины и тех, у кого «полностью законченная вакцинация».Национальная служба новостейЗа последние сутки в России зафиксировали 33 208 новых случаев заболевания коронавирусом, 21 883 случая выздоровления и 1002 летальных исхода.РБКЧитать далееСвернутьТВ ЦентрТВ ЦентрSmotrim.ruГазета.RuНародные новостиПрофильСеверпостПолитика СегодняРидусiReactorПолитРоссияКапитал страныЭкономика сегодняИА Красная ВеснаAnewsФАНКурьер. Среда. БердскКубань 24ЦарьградRuNews24.ruРanorama РroЯмал-МедиаA42.RUПервый областнойС чего всё началосьЭто данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации как в целом по Российской Федерации, так и в регионах, — сказала Голикова.News.ru07:07Подробнее о событииВ России запустили счётчик вакцинации от COVID-19RT на русском07:00Голикова заявила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 на стопкоронавирус.рфРИА Новости06:32Голикова: На портале стопкоронавирус.рф запустили счетчик вакцинации от COVID-19Национальная служба новостей06:18На портале стопкоронавирус.рф запущен счетчик вакцинации от COVID-19Глас Народа06:14Счетчик вакцинации от COVID-19 запущен на портале стопкоронавирус.рфАгентство Москва06:13Вице-премьер РФ Голикова сообщила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 и карты по эпидситуацииПРАЙМ06:01Правительство обнародовало счетчик вакцинации в регионахРоссийская газета06:00Показать ещёОценить1,9KПоделиться