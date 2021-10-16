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Голикова объявила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 в России

Как сообщает “Российская газета”, на портале стопкоронавирус.рф, где с начала пандемии публикуются актуальные данные, теперь появилась карта вакцинации в России.
FBM.ru
Информация о прививках будет включать в себя два блока: «вакцинация первым компонентом» и «полностью законченная вакцинация».
RT на русском
Показатель коллективного иммунитета отражен как для всей России, так и для каждого отдельного региона.
РИА Новости
По данным оперштаба на 16 октября, в России в течение суток выявили 33 208 случаев заболевания коронавирусом.
RT на русском

С чего всё началось

Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации как в целом по Российской Федерации, так и в регионах, — сказала
 Голикова.

Подробнее о событии

Голикова объявила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19
Известия10:17
В России запустили счетчик вакцинации от коронавируса
Газета.Ru08:37
Вице-премьер РФ Голикова сообщила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 и карты по эпидситуации
ПРАЙМ06:01
Голикова: На портале стопкоронавирус.рф запустили счетчик вакцинации от COVID-19
Национальная служба новостей06:18
Портал стопкоронавирус.рф запустил счетчик вакцинации
ТАСС06:01
Голикова заявила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 на стопкоронавирус.рф
РИА Новости06:32
Правительство обнародовало счетчик вакцинации в регионах
Российская газета06:00

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