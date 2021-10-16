Team Spirit обыграла Virtus.pro в нижней сетке The International 10 (2021) по Dota 2. Коллектив Ярослава Miposhka Найдёнова гарантировал себе место в топ-4 турнира и минимальный выигрыш в размере $2,4 млн.
Москва предложила формулу расчета стоимости газа, согласно которой одна тысяча кубометров стоила бы с нового года 790 долларов, а это Белград не устраивает, заявил сербский лидер Александр Вучич в эфире TV Prva.
Майкл Мэтьюз ("Любовь и монстры") назначен режиссером фильма студии Disney "Мерлин", в основу которого ляжет серия романов американского писателя Т.А. Баррона о наставнике короля Артура, волшебнике Мерлине.