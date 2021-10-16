Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила о начале работы счетчика вакцинации от COVID-19 и тепловой карты по эпидемиологической ситуации в стране.

ТВ Центр ТВ Центр Smotrim.ru REGNUM Народные новости Молва Профиль Северпост ГТРК Мурман Газета.Ru Политика Сегодня ПолитРоссия iReactor Ридус Капитал страны Экономика сегодня Anews ИА Красная Весна ФАН Тверские ведомости Курьер. Среда. Бердск Tvtver.ru Кубань 24

С чего всё началось Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации как в целом по Российской Федерации, так и в регионах, — сказала Голикова. News.ru вчера в 07:07