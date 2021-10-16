REGNUMГоликова объявила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 в РоссииВице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила о начале работы счетчика вакцинации от COVID-19 и тепловой карты по эпидемиологической ситуации в стране.В источникеТВ ЦентрТВ ЦентрSmotrim.ruREGNUMНародные новостиМолваПрофильСеверпостГТРК МурманГазета.RuПолитика СегодняПолитРоссияiReactorРидусКапитал страныЭкономика сегодняAnewsИА Красная ВеснаФАНТверские ведомостиКурьер. Среда. БердскTvtver.ruКубань 24С чего всё началосьЭто данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации как в целом по Российской Федерации, так и в регионах, — сказала Голикова.News.ruвчера в 07:07Подробнее о событииГоликова объявила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19Известиявчера в 10:17Правительство обнародовало счетчик вакцинации в регионахРоссийская газетавчера в 06:00В России запустили счётчик вакцинации от COVID-19RT на русскомвчера в 07:00Голикова рассказала о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 в РоссииРИА Новостивчера в 06:32Портал стопкоронавирус.рф запустил счетчик вакцинацииТАССвчера в 06:01Вице-премьер РФ Голикова сообщила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 и карты по эпидситуацииПРАЙМвчера в 06:01В России запустили счетчик вакцинации от коронавирусаГазета.Ruвчера в 08:37Показать ещёОценить4,4KПоделиться