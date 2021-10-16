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Голикова объявила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 в России

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила о начале работы счетчика вакцинации от COVID-19 и тепловой карты по эпидемиологической ситуации в стране.В источнике

С чего всё началось

Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации как в целом по Российской Федерации, так и в регионах, — сказала
 Голикова.

Подробнее о событии

Голикова объявила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19
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Российская газетавчера в 06:00
В России запустили счётчик вакцинации от COVID-19
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Голикова рассказала о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 в России
РИА Новостивчера в 06:32
Портал стопкоронавирус.рф запустил счетчик вакцинации
ТАССвчера в 06:01
Вице-премьер РФ Голикова сообщила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 и карты по эпидситуации
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