Экономика
РБКГоликова объявила уровень индексации страховых пенсий в 2020 году
«В 2020 году страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%», — заявила вице-премьер. Минэкономразвития ожидает, что инфляция по итогам 2019 года составит 3,8%.
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Политика
Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора
OPAL Gastransport GmbH запустила меры, необходимые для реализации решения Федерального сетевого агентства по OPAL и ограничения "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода.
ТАСС 09:20
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга
Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
Prо Город Пенза 08:20
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала фото со свадьбы
Очевидно, сэкономить 37-летняя журналистка решила и на некоторых украшениях — 13 сентября Ксения Собчак запостила в инстаграме фото переплетенных рук, на которые надеты браслеты с инициалами ее самой и жениха, режиссера Константина Богомолова.
Газета.Ru 10:02
Кино
Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда
Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Политика
Зеленский настаивает на проведении встречи «Нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на проведении встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в этом месяце, но дата переговоров пока не определена.
РЕН ТВ вчера в 10:27
Экономика
Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет
По словам Голиковой, в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд руб. на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновлении индексации.
Ведомости 05:31
Политика
Путин поручил оценить ситуацию с очистными сооружениями на Байкале
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Бурятии, Забайкалья и Иркутской области провести оценку систем водоотведения всех населенных пунктов Байкальской природной территории и внести изменения в программные документы, касающиеся очистных сооружений.
РИА Новости 10:23
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
Lenta.ru вчера в 01:42
Происшествия
Полиция начала проверку из-за «минирования» летевшего в Крым самолета
Сообщение о взрывном устройстве, заложенном на борту самолета, летевшего из Казани в Симферополь, оказалось ложным, сообщили РБК в пресс-службе Крымского линейного управления МВД на транспорте.
РБК 10:45
Экономика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Политика
Пушков оценил слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего трубопровод "Северный поток — 2" "угрозой" для Европы.
РИА Новости вчера в 23:30
Экономика
Минфин назвал условия выхода из новой системы накопительных пенсий
Если человек бы просто копил на свою какую-нибудь тяжелую ситуацию и налог платил бы и копил после налога бы, здесь мы разрешаем копить до налога.
Rambler News Service вчера в 03:50
Общество
Умер автор фотографии с площади Тяньаньмэнь «Неизвестный бунтарь»
Американский фотожурналист Чарли Коул, автор фотографии «Неизвестный бунтарь», сделанной во время волнений на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году, скончался в возрасте 64 лет.
RT на русском 10:09
Здоровье
Минздрав повысит зарплаты врачам
Ранее «ФедералПресс» сообщал о мерах по поднятию зарплат врачам и учителям. Володин поручит изучить зарплаты при подготовке к бюджету.
ФедералПресс 04:06
Политика
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
"В перспективе, самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", - сказал сенатор.
РИА Новости 09:26
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета вчера в 04:19
Шоу-бизнес
Бритни Спирс отдохнула от семейных проблем на пляже в Гонолулу
Бритни Спирс отправилась на Гавайи, чтобы отдохнуть от семейных проблем.
ИА InterMedia 07:26
Шоу-бизнес
70-летняя Алла Пугачева показала фото в кружевной сорочке
Алла Пугачева поделилась со своими многочисленными поклонниками ночным селфи, опубликовав в соцсети фотографию, на которой запечатлена в кружевной сорочке.
Слово и Дело вчера в 03:03
Политика
Украина задумалась о проведении выборов в Донбассе
Представитель Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма уточнил, что выборы в Донбассе можно будет провести только после вывода оттуда вооружения и установления на юго-востоке Украины контроля Киева.
Lenta.ru 09:33
Шоу-бизнес
Обнаженная Любовь Успенская пригласила всех на свой концерт
Правда, фото сделано через стекло и всех подробностей не видно, но учитывая возраст певицы так даже лучше.
Paparazzi.ru 08:30
Футбол
Экс-член исполкома РФС Шпрыгин отстранен ФИФА от футбола на два года
Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила от любой связанной с футболом деятельности бывшего члена исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александра Шпрыгина на два года за нарушение этического кодекса ФИФА, сообщается на официальном сайте ФИФА.
РИА Новости 09:16
Политика
Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана
Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
ForPost 07:39
Политика
Турчинов рассказал, что останавливает Украину от войны с Россией
Экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Киев не может объявить войну Москве из-за наличия у России ядерного оружия.
Газета.Ru 10:42
Происшествия
Число погибших из-за циклона в Испании возросло до трех человек
Третий человек погиб в Испании из-за обрушившегося на страну циклона с проливными дождями и сильным ветром, сообщает газета 20minutos со ссылкой на полицию и местные власти.
РИА Новости 04:37
Экономика
России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Lenta.ru вчера в 09:21
Политика
В Кремле отреагировали на слова Зеленского о санкциях против России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценили слова президента Украины Владимира Зеленского, который высказался за сохранение антироссийских санкций, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:28
Происшествия
СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском 07:59
Политика
Американский дипломат сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент России Владимир Путин чаще общается с главой Украины Владимиром Зеленским, чем с Петром Порошенко во время его президентства, передает УНИАН.
Газета.Ru 01:35