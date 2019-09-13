Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСоциальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Средний размер пенсии в 2020 году в результате составит около 15 тысяч рублей, причем средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров составит 16,4 тыс. рублей, отметила вице-премьер. В апреле 2019 года социальные пенсии в России были проиндексированы на 2%.
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Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей

РИА Новости13 сентября в 05:30

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Интерфакс13 сентября в 04:39

На сколько в 2020 году проиндексируют социальные и страховые пенсии?

Аргументы и Фактывчера в 11:31

Назван средний размер пенсий в России в 2020 году

RT на русском13 сентября в 06:11

Топилин: пенсии в следующем году вырастут на 6,6%

Pravda.Ru12 сентября в 06:13

Страховые пенсии россиян проиндексируют более чем на 6% в 2020 году

Ведомости13 сентября в 06:25

Голикова объявила уровень индексации страховых пенсий в 2020 году

РБК13 сентября в 04:48
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 12:20, Вашингтон
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