Экономика
РБКГоликова объявила уровень индексации страховых пенсий в 2020 году
«В 2020 году страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%», — заявила вице-премьер. Минэкономразвития ожидает, что инфляция по итогам 2019 года составит 3,8%.
Читать в источнике
Оценить149
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:52, Вашингтон
Политика
Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru 09:09
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому, впала в глубокую кому.
REGNUM 08:21
Единоборства
Россиянин Манцигов стал чемпионом мира по греко-римской борьбе
ProstoProSport 11:46
Политика
Глава «Ростеха» не исключил переименования самолета Superjet 100
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что самолет Superjet 100 может быть подвергнут ребрендингу в связи с некоторыми проблемами, в частности после катастрофы в Шереметьево.
Коммерсантъ 02:22
Происшествия
Шумахер завершил курс лечения в Париже и покинул Францию
Семикратный чемпион мира в "Формуле-1" Михаэль Шумахер, который на нынешней неделе прошел курс лечения в одной из парижских клиник, покинул Францию.
Российская газета 10:45
Общество
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Затворы комплексов защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений закрыли из-за резкого подъема воды.
РБК 10:52
Здоровье
Главный онколог Минздрава перечислил доказанные факторы развития рака
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что генетический вклад в заболеваемость рака составляет лишь 15–20 процентов.
Вечерняя Москва вчера в 10:43
Политика
Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
Интерфакс 09:28
Политика
В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:30
Футбол
Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с чемпионством
РЕН ТВ вчера в 19:23
Происшествия
Под Петербургом машины встали в 12-километровой пробке
На въезде в Санкт-Петербург, на трассе "Сортавала" (А-121) образовалась гигантская пробка.
Российская газета 09:57
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Армия и оружие
Российские С-400 едва не сбили израильские истребители
Сообщается о том, что экипажи истребителей ВВС Израиля проигнорировали предупреждение от российских военных лётчиков и попытались нанести удары по Сирии, однако, после того, как Россия привела системы С-400 в полную боевую готовность, самоуверенность израильских лётчиков мгновенно исчезла – они изменили курс и вернулись на места своего базирования.
Avia.pro вчера в 20:02
Происшествия
Счета главы штаба Навального в Кургане арестовали на 7,5 млрд рублей
Координатор штаба Навального в Кургане Алексей Шварц сообщил, что его счета заблокировали более чем на 7,5 млрд рублей после обысков по делу о легализации доходов.
ЗакC.Ру вчера в 09:35
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Политика
Захарова оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
RT на русском 11:27
Происшествия
В колонии в Курганской области убили заключенного
Заключенный убит в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области.
ТАСС 03:52
Происшествия
Двух пассажирок рейса Симферополь-Москва задержали за пьянку на борту
Как отмечается, задержанные распивали алкогольные напитки в самолете рейса Симферополь-Москва.
Газета.Ru 09:55
Политика
На Украине планируют соединить маршрутом Балтийское и Чёрное моря
RT на русском вчера в 03:54
Футбол
Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера «Спартака»
ProstoProSport 07:28
Общество
Актерам в Голливуде платят больше, чем актрисам
Разница в премиях актеров и актрис составила в среднем более 1 млн долларов за фильм. Разрыв больше у актеров старше 50 лет.
BFM.ru 11:38
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН вчера в 03:18
Происшествия
Жильцы десятиэтажного дома в Красноярске эвакуированы после хлопка
Из-за хлопка в десятиэтажном доме на улице Аральская в Красноярске эвакуированы 37 человек.
Известия 06:26
Происшествия
В Казахстане столкнулись автобус и поезд
RT на русском 11:02
Энергетика
Нефть может подорожать до $100 после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии
Цена на нефть может вырасти до $100 за баррель после атаки на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.
Газета.Ru 11:35
Гаджеты
В Сеть слили характеристики смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro
Astera вчера в 07:51