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Энергетика Сделку по нефти сочли провалом России После распада сделки Саудовская Аравия объявила ценовую войну и резко нарастила добычу с 9,8 миллиона баррелей до 12,3 миллиона.

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