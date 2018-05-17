Коронавирус
РИА НовостиГоликова оценила рост числа заразившихся коронавирусом
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в среднем рост числа заразившихся коронавирусом в России составляет порядка 17-18% в сутки, это дает надежду на то, что не будет экспоненциального развития.
Читать в источнике
Оценить278
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
Общество
Власти Москвы рассказали о наказании для водителей без пропуска
Водители, которые поедут по Москве без пропуска, будут оштрафованы.
Российская газета 06:56
Экономика
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс 05:49
Общество
Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19.
Коммерсантъ 02:49
Общество
Назван срок начала тестирования на иммунитет к коронавирусу в России
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила журналистам о сроках начала тестирования на иммунитет к коронавирусу.
Live24 06:53
Общество
Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса
Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 07:17
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
После распада сделки Саудовская Аравия объявила ценовую войну и резко нарастила добычу с 9,8 миллиона баррелей до 12,3 миллиона.
Lenta.ru 07:18
Спорт
Гимнаст Найдин выписан из больницы
Российский гимнаст Сергей Найдин выписан из больницы в Солнечногорске. Диагноз коронавирусная инфекция не подтвердился.
Вести.Ru 06:44
Наука
Блокирующее размножение коронавируса лекарство обнаружили в Японии
Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM 01:24
Кино
Студия Marvel раскрыла «пасхалку» в фильме «Мстители: Финал»
Представители студии Marvel рассказали о пропущенной зрителями "пасхалке" в фильме "Мстители: Финал".
Москва 24 05:11
Общество
Роскачество нашло бактерии в туалетной бумаге
Эксперты Роскачества исследовали туалетную бумагу семи наиболее популярных у потребителей торговых марок.
АБН 02:25
Общество
Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом
Заслуженный артист России Стас Михайлов, который ранее перенес двустороннее воспаление легких, сообщил, что его результаты на коронавирус дали положительный результат.
РБК 07:10
Общество
Врача из Нью-Йорка ужаснули слова умирающего пациента с COVID-19
Нью-Йорк, США, 13 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Тяжёлый пациент с коронавирусной инфекцией перед интубацией спросил врача о том, кто заплатит на процедуру.
REGNUM 07:41
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову
Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
Общество
Дети смогут передвигаться по Москве только с родителями
Дети до 14 лет могут передвигаться по Москве без пропуска, но в сопровождении родителей.
Российская газета 07:19
Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный дом
На юго-западе Москвы загорелся многоэтажный дом. Площадь пожара сейчас составляет 2 тыс. кв. м, сообщает МЧС по Москве в Twitter.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Происшествия
На въездах в Москву поставили ОМОН
Въезжающие в Москву из области потоки машин теперь контролируются полицией совместно с сотрудниками ОМОН Росгвардии, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Вести.Ru 07:15
Общество
ГИБДД ограничила прием экзаменов на водительские права
В связи с распространением коронавируса Госавтоинспекция ограничила прием экзаменов на получение водительских прав.
РБК 07:31
Политика
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Ранее Пушков писал в Twitter, что ситуация с распространением коронавируса подтвердила уход гегемонии США в прошлое.
Газета.Ru 07:21
Общество
Главы МЧС и Росгвардии смогут составлять протоколы за невыполнение правил поведения при ЧС
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
ТАСС 06:59
Общество
Роспотребнадзор разъяснил пользу лимона и чеснока при коронавирусе
Что касается цитрусовых, чеснока или имбиря, считается, что они укрепляют общий иммунитет, могут работать как жаропонижающее средство.
ИА Городские вести. Волгоград 07:02
Общество
Голикова рассказала о быстром развитии коронавируса у ряда больных
"Болезнь развивается очень быстро в некоторых случаях, не во всех, конечно, они из легких больных превращаются в больных тяжелых и попадают в лечебные учреждения и могут попадать сразу и в реанимацию, и на аппарат искусственной вентиляции легких", — рассказала Голикова.
Pravda.Ru 07:03
Армия и оружие
Российская армия получила Т-90М «Прорыв»
В российские Вооруженные силы поступила первая партия модернизированных танков Т-90М "Прорыв", говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.
Газета.Ru 05:00
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Здоровье
Каждый десятый ивановец с коронавирусом находится в тяжелом состоянии
Только за выходные дни шесть человек поместили в реанимацию, четверых подключили к ИВЛ, двоих – к кислородной магистрали Официально 86 больных коронавирусной инфекцией и еще 17 положительных экспресс-тестов за сутки зарегистрировано в Ивановской области на 13 апреля.
SM News 07:06
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса
Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян.
РБК вчера в 22:17
Общество
Церковь отправила малоимущих на паперть за «горсткой крупы»
Позже, в интервью радиостанции «Говорит Москва» он дал пояснения, почему посоветовал малоимущим поправлять свое положение горстью крупы.
Infox.ru 06:22
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Поправка была принята Мосгордумой 31 марта и вступила в силу с 1 апреля.
Ведомости вчера в 09:25
Шоу-бизнес
Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
Общество
В Германии число выздоровевших впервые превысило число зараженных
В Германии, впервые за время пандемии коронавируса, число выздоровевших превысило число зараженных.
ToDay News Ufa вчера в 06:13