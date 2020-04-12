По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

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