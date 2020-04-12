Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГоликова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Читать в источнике
Комментировать1,1K

Подробнее о событии

Власти РФ обозначили середину апреля, как желаемую дату выхода на плато по COVID-19

Интерфакс06:52

Голикова оценила сроки появления эффекта от самоизоляции

РБК07:51

Голикова: 14-16 апреля будет ясно, прекратился ли рост числа заразившихся коронавирусом

ТАСС07:31

Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России

RT на русском07:23

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

Газета.Ru10:10

Назван срок появления эффекта от мер самоизоляции

Известия06:46

Голикова оценила сроки появления эффекта от режима самоизоляции

РИА Новости06:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 10:21, Ашберн
Общество

В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом

В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
200
Здоровье

Рост больных коронавирусом: ярославский губернатор обратился к жителям

В своем обращении губернатор прокомментировал столь резкий рост заболевших, а также то, нужно ли закрывать границы региона и было ли ошибочным разрешение выйти на работу персоналу крупных предприятий.
ЯрNews 09:08
Армия и оружие

Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета

Российский истребитель Су-30 перехватил сразу два американских самолета на границе Венесуэлы.
Дни24 02:13
32
Общество

МИД: Более 37 тысяч россиян за рубежом обратились за матпомощью

Министерство иностранных дел РФ получило данные о 37 тысячах россиян, которые остаются за рубежом в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции и нуждаются в материальной помощи.
Вечерняя Москва 08:35
6
Общество

YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
212
Политика

Сенаторы из США потребовали от Эр-Рияда сократить добычу нефти

Группа американских сенаторов провела двухчасовую телефонную беседу с официальными представителями Саудовской Аравии, потребовав от Эр-Рияда реальных действий по выполнению соглашения нефтедобывающих стран о сокращении производства нефти, сообщили СМИ.
Интерфакс вчера в 21:04
13
Общество

Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция

Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет).
РБК вчера в 13:57
4
Общество

Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Ведомости 09:00
198
Общество

Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

Известия вчера в 16:43
1,4K
Общество

В Германии число выздоровевших впервые превысило число зараженных

В Германии, впервые за время пандемии коронавируса, число выздоровевших превысило число зараженных.
ToDay News Ufa 06:13
7
Общество

Кадыров придумал наказание для нарушителей карантина

Глава Чечни Рамзан Кадыров придумал наказание для нарушителей режима самоизоляции — он предложил отправлять их на сельскохозяйственные работы.
Lenta.ru 09:01
5
Общество

Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
830
Общество

ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
129
Кино

Все фильмы про зомби от худшего к лучшему. Часть 1

ИА Вебург 09 апреля в 06:47
2
Общество

Власти рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве

Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве.
Газета.Ru 09:13
4
Политика

В Кремле рассказали о критике визита Путина в Коммунарку

Ранее Песков рассказал, что решение Путина посетить больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус, было неожиданным.
RT на русском 07:43
43
Экономика

Песков предсказал ценовой хаос без сделки по сокращению добычи нефти

Без сделки по сокращению добычи нефти в мире может начаться ценовой хаос.
Известия 09:01
16
Политика

В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом

Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей.
РИА Новости 01:00
9
Единоборства

UFC опубликовал видео боя Фёдора Емельяненко

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал видео поединка российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко.
RT на русском вчера в 05:54
1
Общество

Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России

Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
1K
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова госпитализирована

Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом, её состояние стабильное.
RT на русском 04:14
575
Политика

Зеленский пообещал $1 млн украинским ученым за вакцину от коронавируса

Напомним, поиском вакцины от вируса COVID-19 занимаются сотни лабораторий в разных странах мира.
Коммерсантъ 08:06
267
Общество

В России отмечают День космонавтики

ГТРК Калуга 03:50
10
Авто

Названы три внедорожника ГАЗ, способных конкурировать с Land Cruiser

На первое место специалисты издания «Версия» поставили ГАЗ-3106 «Атаман-2». Первый прототип внедорожника был представлен в 1999 году.
Тарантас Ньюс вчера в 04:26
17
Футбол

Футболист «Реала»: я ориентируюсь на Месси

Игрок мадридского "Реала" Такефуса Кубо признался в том, что берет пример с форварда каталоской "Барселоны" Лионеля Месси, передает AS.
Газета.Ru 09:52
Общество

Кремль опроверг сообщения о переносе парада Победы

Никаких решений о переносе парада Победы 9 мая в Москве и других торжественных мероприятий не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика Сегодня вчера в 07:57
906
Общество

В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции

«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении.
RT на русском 07:01
593
Общество

Министры стран ОПЕК+ вечером проведут очередное заседание онлайн

Министры стран-членов ОПЕК и не-ОПЕК в воскресенье в 19:00 мск проведут очередное заседание в онлайн-формате, заявила "Интерфаксу" глава пресс-службы министерства энергетики Азербайджана, советник министра Замина Алиева.
Интерфакс 09:02
1
Происшествия

В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи

В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
134
Энергетика

В Новосибирской области выросли цены на газомоторное топливо

Новосибирск, 10 апреля 2020, 05:55 — REGNUM В Новосибирской области в марте 2020 года выросли (по сравнению с февралём) потребительские цены на газовое моторное топливо (на 0,2%) и на автомобильный бензин всех марок (АИ-92 - на 0,5%, АИ — 95 и АИ — 98 — на 0,1%).
REGNUM 09 апреля в 22:55
39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное