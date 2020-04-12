Мы бы хотели сначала выйти на плато, потому что пока мы растем. И эти дни, 14-16 апреля, могут быть для нас критерием того, выходим ли мы на плато, или мы еще какое-то время будем нарастать.

С конца марта первые регионы начали вводить режим самоизоляции, сейчас он действует в большинстве регионов России. В Москве и Подмосковье, где сложилась наиболее серьезная ситуация с заболеваемостью, власти дополнительно установили пропускную систему.

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Политика Песков сообщил, что Путину сейчас не хватает живого общения Президент России Владимир Путин в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса скучает по прямому общению с людьми, но график его работы в эти дни стал гораздо более интенсивным. 916

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Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 3,3K

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